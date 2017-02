Handys und Kameras gestohlen

Einbruch in Elektromarkt Pirna. Zwei bisher unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 21.40 und 21.55 Uhr die Seitentür des Expert-Marktes an der Hugo-Küttner-Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie entwendeten eine bisher unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen und Digitalkameras. Danach verließen sie den Markt auf dem Fußweg Richtung Kress-Modemarkt. Die beiden Täter trugen jeweils einen Plastikmüllsack, in welchem sie das Diebesgut transportierten, auf dem Rücken. Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte ein weißer Kleintransporter stehen, der zum Tatzeitpunkt vom Tatort in Richtung Zufahrt zu Mc Donalds fuhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern bzw. zu dem genannten Kleintransporter machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Pirna unter der Rufnummer 03501 519100 entgegen.

Enkeltrick misslungen Bärenhecke. Ein Unbekannter rief am Freitagvormittag eine 79-jährige Frau an und gab sich als deren Enkel aus. In dem Telefonat bat er um 8000 Euro. Die Rentnerin durchschaute den Betrug und ließ sich nicht weiter auf das Gespräch ein, woraufhin der Anrufer auflegte.