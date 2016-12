Handys hoch! An der Oberschule „Anne Frank“ herrscht für die Schüler ein Handyverbot. Medienexperten sehen das sehr kritisch.

Handys an. Was sonst verboten ist an der Oberschule „Anne Frank“, dürfen Raphael, Lara, Emily (erste Reihe) sowie Marvin, Robin, Felix (zweite Reihe) zum Medienprojekt tun. Maik Rauschke (links) und Cornelius Scheier wollen mit dem Projekt dazu beitragen, die Schüler zum verantwortungsvollen Umgang mit den Medien zu erziehen. © Sebastian Schultz

Die Mädchen und Jungen der 8. Klassen an der Oberschule „Anne Frank“ in Stauchitz, die an einem Medienprojekt teilnehmen, kennen es gar nicht anders: Für sie gilt beim Betreten der Schule „Handys aus“. Beschlossen wurde das im September 2011 von der Schulkonferenz. Anfangs waren die Sitten rau. Wer trotz Verbots mit dem Handy erwischt wurde, musste es abgeben, bekam eine Mitteilung an die Eltern. Die mussten das Handy dann in der Schule abholen.

Inzwischen wurde das etwas abgeschwächt. „Sünder“ müssen das Gerät zwar nach wie vor abliefern, bekommen es aber nach Unterrichtsschluss wieder zurück. „Wir hatten damals eine große Unterstützung von den Eltern. Es ging ja auch darum, die Kinder vor sich selbst zu schützen“, sagt Lehrerin Elke Gill. So sollte zum Beispiel verhindert werden, dass Mitschüler in ungünstigen Situationen aufgenommen und die Fotos oder Filme dann ins Internet gestellt werden.

Abschieben von Verantwortung

Medienexperten sehen ein Handyverbot an Schulen hingegen sehr kritisch. „Das ist zwar üblich, bringt aber gar nichts. Es ist letztlich nichts weiter als ein Abschieben von Verantwortung“, sagt Medienreferent Cornelius Scheier aus Niedersachsen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Maik Rauschke veranstaltete er an der Schule ein Medienprojekt. Die beiden wollen damit helfen, die Schüler zu mehr Eigenverantwortung und klugem Umgang mit Handy und Internet zu erziehen. „Ein Handyverbot ist eine Lösung auf Kosten der Bildung und zudem mit der Informationsfreiheit nicht zu vereinbaren. Verbote verhindern die Eigenentwicklung der Schüler“, so Maik Rauschke. Für sinnvoll hält der 42-Jährige eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Schule, Schülern und Eltern über die Handynutzung.

Anschaulich klären die beiden Medienreferenten die Achtklässler über die Gefahren des Internets auf. „Wer von euch hat im Internet schon mal beim Alter geschummelt?“, fragt Maik Rauschke. Fast alle Arme gehen in die Höhe. „Da seid ihr nicht die Einzigen. Selbst zu lügen und zu glauben, es merkt keiner, aber darauf zu vertrauen, dass alle anderen die Wahrheit sagen, funktioniert aber nicht“, sagt er. Sein Kollege Scheier warnt: „Seid kritisch, glaubt nicht alles, was im Internet steht.“ Er führt das Beispiel der Seite „Postillon“ an.

Das ist eine Satireseite. „Wer das nicht weiß, nimmt alles, was dort steht, für bare Münze, ist empört und verbreitet es blitzschnell im Netz. Und alle anderen halten es dann für wahr.“ Er rät, sich nicht aufs Glatteis führen zu lassen, alles zu hinterfragen. „Seid vorsichtig bei Informationen aus dem Internet, vor allem bei politischen Diskussionen“, sagt Scheier.

Die beiden Sozialpädagogen warnen eindringlich davor, leichtfertig zu viel über sich im Internet preiszugeben, fragwürdige Fotos und Filme ins Netz zu stellen. „50 Prozent aller Menschen, die Personalentscheidungen treffen, informieren sich im Internet über die Bewerber. Und wenn dann Fotos auftauchen, auf denen derjenige besoffen in der Ecke liegt, ist das das Aus für die Bewerbung.“

Vermittelt hat das Medienprojekt Schulleiterin Petra Rochner. Sie hat die beiden Referenten vor einiger Zeit nach Athen für dieses Projekt geholt. Die heutige Stauchitzer Schulleiterin arbeitete zwölf Jahre lang an der deutschen Schule in der griechischen Hauptstadt. Sie war dort zuletzt stellvertretende Leiterin.

Lehrerin Elke Gill hofft, dass das Projekt nicht umsonst ist. Kostenlos ist es jedenfalls schon mal nicht. Die Honorare hat die Schule über Sponsoren aufgebracht. Das Elbestahlwerk Feralpi in Riesa war einer von ihnen ebenso wie das Bündnis für Demokratie Gröditz.

Inzwischen wird über den Sinn eines Handyverbotes an der Stauchitzer Schule nachgedacht. Elke Gill, die einst dafür war, hat jetzt Bedenken. „Die Entwicklung ist nun mal nicht aufzuhalten. Die Schüler sind im Gegensatz zu meiner Generation mit Handy und Internet aufgewachsen. Wenn wir die Kinder für die Zukunft erziehen wollen, dürfen wir nicht immer nur an die Vergangenheit denken“, sagt die 61-Jährige.

Und plötzlich ist Ruhe im Bus

Dennoch erinnert sie an den Bildungsauftrag der Schulen. Junge Menschen hätten heute weniger Allgemeinwissen, weil sie kaum mehr bereit sind zu lernen, sondern ihr Smartphone fragen, wenn sie etwas wissen wollen. „Wir müssen uns fragen, wo hört Bildung auf? Wollen wir gut gebildete Menschen oder die Kinder zu Robotern erziehen, die nur etwas wissen, wenn sie ins Internet schauen?“, fragt sie.

Auch Petra Rochner, die noch nicht an der Schule war, als das Handyverbot beschlossen wurde, ist skeptisch. „Die verbotenen Früchte sind bekanntlich die süßestes. Ein Verbot erhöht den Reiz, es gerade zu tun. Es gibt den Wunsch, über das Handyverbot zu reden. Mit Verboten können wir die Schüler nicht zu eigenverantwortlichen Menschen erziehen. Wenn wir kein Vertrauen zu ihnen haben, können wir sie nicht zur Eigenständigkeit erziehen“, sagt die 54-Jährige. Doch eines macht die Schulleiterin auch klar: „Schule kann nicht alles leisten. Die Hauptverantwortung liegt bei den Eltern.“

Lehrerin Elke Gill sieht durch die Handys auch einen positiven Aspekt. „Klassenfahrten sind jetzt die reine Erholung. Wir steigen in den Bus ein, keiner lärmt mehr, keiner tobt mehr herum, sondern wie auf Befehl starren alle auf ihr Handy“, sagt sie und lacht.

Leicht möglich, dass sich der bei manchem schon krankhafte Handywahn der jungen Leute im Alter etwas legt. So wie bei Cornelius Scheier. „Ich bin vor Kurzem Vater geworden. Seit ich einen Sohn habe, weiß ich, wie wertvoll Zeit ist, und verbringe sie sinnvoll. Seit mein Kind auf der Welt ist, kümmere ich mehr um Bimmelbahnbauen als um Facebook, Twitter, Whats up oder Instagram“, so der 33-Jährige.

Nach den Projekttagen sollen nun gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Verhaltensregeln im Umgang mit den digitalen Medien erarbeitet werden. Und so heißt es vielleicht auch bald wieder an der Stauchitzer Oberschule: „Handys hoch!“

