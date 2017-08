Aus dem Gerichtssaal Handydiebstahl vor der Straßenbahn Nachdem ein 29-Jähriger auf frischer Tat geschnappt wurde, wanderte er in Haft. Nun klagt er über Kopfschmerzen.

Der gut gemeinte Rat hat seine Wirkung nicht entfaltet. Kurz nach der Verlesung der Anklage hat Richter Roland Wirlitsch am Amtsgericht Dresden dem inhaftierten 29-Jährigen deutlich gesagt, dass die Beweise ganz erheblich gegen ihn sprechen – dass aber das Schöffengericht zu würdigen wisse, wenn der Angeklagte diese Vorwürfe umfassend einräumt. Zwar hat sich Zied T., Asylbewerber aus Libyen, mit Verteidigerin Uta Modschiedler nochmals beraten, doch T. hat danach nur zwei der insgesamt sechs Tatvorwürfe zugegeben – eine nächtliche Schwarzfahrt in einer Regiobahn und einen Einkauf bei H&M von 31 Euro mit seiner nicht gedeckten EC-Karte. Zu den weit schwereren Vorwürfen erklärte die Anwältin, man werde schweigen.

Laut Anklage hat T. im Januar ein Pfefferspray entwendet und wurde noch am Ausgang des Karstadt-Kaufhauses von zwei Ladendetektiven gestellt. Dabei habe sich T. gewehrt. Die Männer verhinderten demnach, dass T. das Spray abdrückte. Im März habe er im Sozialamt in der Junghansstraße einen Sicherheitsmitarbeiter derb beleidigt. Schließlich soll T. im Juni einen Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Alt-reick demoliert haben – mit einem Pflasterstein, mit Tritten und mit viel Alkohol. Wenige Tage später wanderte T. in Haft, nachdem er nachts am Albertplatz einer 20-Jährigen das Handy aus der Hosentasche gezogen und einem Komplizen weitergereicht haben soll, als die Frau in die Bahn stieg.

Als Videobilder zeigten, wie sich T. beim Schlüsseldienst im Karstadt-Untergeschoss an einer Vitrine bediente und die Dose einsteckt, sagte er, er habe das Spray bezahlen wollen. Das Handy der 20-Jährigen ist nicht mehr aufgetaucht. Zwar wurde T. noch am Albertplatz gestellt – da muss das Telefon schon durch die Hände von zwei Komplizen gereicht worden sein, vermutete die Geschädigte. Ein 66-jähriger Zeuge berichtete, dass T. im Sozialamt aggressiv wurde, weil er aufgrund seiner deutlichen Verspätung kein Geld mehr erhalten habe. Der Angeklagte gab auch die Beleidigungen zu. Er schimpfte mehrfach los und klagte über Kopfschmerzen, er sei möglicherweise psychisch erkrankt. Ein Dolmetscher sagte, T. rede auffällig wirr.

Richter Wirlitsch entgegnete, es gebe keine Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit. Allerdings habe der 29-Jährige ohnehin kommende Woche einen Termin bei einem Arzt. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen versuchten räuberischen Diebstahls und anderem zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert.

