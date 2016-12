Handydieb schlägt Opfer

Die Auseinandersetzung war so kurz wie intensiv. Am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr geht ein 28-jähriger Mann am Albertplatz seines Weges , als ihn plötzlich ein Taschendieb attackiert. Der geschickte Langfinger zieht seinem Opfer das Telefon aus der Hosentasche.

Der 28-Jährige stellt den Dieb zur Rede, der aber antwortet mit Schlägen und flüchtet samt Beute. Zurück bleibt der Geschädigte mit leichten Verletzungen. (szo)

