Gerichtsbericht Handydaten bringen Roßweiner vor Gericht Ein 46-Jähriger muss sich wegen Drogendelikten verantworten. Zu den Taten schwieg er. Verurteilt wurde er trotzdem.

© Symbolfoto/André Braun

Als Zollbeamte am 3. August 2016 den Mercedes hinter dem Grenzübergang Rehefeld stoppten, fanden sie im Fahrzeug nicht nur Zigarettenstangen, sondern auch 49,3 Gramm Crystal. Sie beschlagnahmten die Handys der Fahrzeuginsassen und lasen die Daten aus. Jetzt stand einer der Drogenkonsumenten, ein 46-jähriger Mann aus Roßwein, vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm der zweifache unerlaubte Erwerb, die Beihilfe zur Einfuhr und der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

In dem von den Zollbeamten kontrollierten Fahrzeug saßen die Lebensgefährtin des Angeklagten und der Drogendealer. Es war nicht die erste Fahrt, die das Duo nach Tschechien unternahm. Schon am 2. Juli 2016 waren sie dort und kauften 10,26 Gramm Crystal ein. Die Fahrten soll der Angeklagte organisiert haben. Das Fahrzeug gehörte dem Vater seiner Lebensgefährtin. Sie fuhr den Dealer nach Tschechien. Von den im Juli eingeführten Crystal erwarb der Beschuldigte am 12. und 13. Juli 2016 jeweils 0,5 Gramm. Weil er dem Drogenhändler das Fahrzeug zur Verfügung stellte, soll er von diesem eine Tankfüllung Kraftstoff erhalten haben. Außerdem verkaufte ihm der Händler das Crystal zum Preis von 30 anstatt von 60 oder 90 Euro.

Zum Tatvorwurf schwieg der Angeklagte. Auch seine Verteidigerin, Rechtsanwältin Jessica Gruno aus Dresden äußert sich nicht. „Wir sagen nichts“, so ihr Kommentar. Der Dealer konnte sich in der Zeugenvernehmung nicht mehr genau erinnern. „Ich habe vielen Nachrichten geschrieben“, sagte er. „Wem ich was geschrieben habe, weiß ich nicht mehr.“ Allerdings gab er zu erkennen, dass er dem Angeklagten das Crystal verkauft hat.

Gemeinsam mit dem Beamten, der die Handydaten auslas, gingen das Schöffengericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung den Chatverlauf durch. Anhand dessen und anhand der Zeugenaussagen ging das Gericht davon aus, dass sich die Taten so ereignet haben, wie sie in der Anklageschrift stehen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg verurteilt den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten – ohne Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte, weil der Angeklagte schon mehrfach vor Gericht stand, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren gefordert. Die Verteidigerin plädierte auf Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

