Handy verkauft und nicht geliefert

Döbeln. Leer blieb die Anklagebank in der Verhandlung im Saal 120 des Amtsgerichts Döbeln. Vorgeworfen wurde einer 31-jährigen Döbelnerin Betrug. Am 5. Juli 2017 soll sie bei Ebay-Kleinanzeigen ein Mobiltelefon Samsung Galaxy zum für 355 Euro angeboten haben. Die Geschädigte überwies am gleichen Tag das Geld. Das Handy erhielt sie nicht.

Die Angeklagte ist bereits mehrfach vorbestraft. Unter anderem gehört sie zur Döbelner Drogenszene. Weitere Straftaten sind ihr noch anhängig, unter anderem auch am Landgericht Chemnitz. Zur Verhandlung ist sie nicht gekommen. Entschuldigt hat sie sich nicht. Deshalb geht das Gericht in ein Strafbefehlsverfahren über. Richterin Marion Zöllner verhängt mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro (40 Tagessätze zu 10 Euro). Außerdem wird der Wert des Handys eingezogen. Letzteres dient dazu, dass die Geschädigte ihr Geld zurückerhält. (hk)

