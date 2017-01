Handy angeboten und nicht geliefert Ein 23-jähriger Döbelner steht wegen Betrugs vor Gericht. Es ist nicht das erste Mal. Das wird für ihn teuer.

Im März 2016 stellte ein 23-jährige Döbelner ein Handy Samsung Galaxy auf der Internetverkaufsplattform Ebay ein. Eine Käuferin überwies den Preis. Das Mobiltelefon erhielt sie, trotz mehrfacher Aufforderung, nie. Jetzt stand der Döbelner wegen Betrugs vorm Amtsgericht Döbeln.

Der Angeklagte gestand die Tat. „Ich hatte kein Geld für die Miete. Ich habe in dem Moment nicht darüber nachgedacht. Es tut mir leid.“ Es ist nicht das erste Mal, dass der 23-Jährige vor Gericht steht. Sechs Einträge hat er im Bundeszentralregister. Erst im Juli dieses Jahres war er wegen Beleidigung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Weil er die nicht bezahlt hatte, musste er für einige Tage in die JVA Zeithain. An die Geschädigte hat er inzwischen 535 Euro überwiesen.

Obwohl die Staatsanwaltschaft auf eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung plädiert, lässt Richterin Christa Weik Gnade walten. Sie verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro.

