Handwerksmarkt rückt von Volkstrauertag ab Der Olbersdorfer Markt findet diesmal vom 9. bis 11. November statt. Die Organisatoren hoffen, dass die Händler mitziehen.

Der vorwinterliche Handwerksmarkt in Olbersdorf lockt seit 2009 in jedem Jahr viele Besucher in die kleine Gemeinde. Um den Markt gab es aber auch Streit. © www.foto-sampedro.de

Im zweiten Anlauf haben die Olbersdorfer Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung drei Sonntage in diesem Jahr festgelegt, an denen Geschäfte im Ort öffnen können. Die nun beschlossenen Termine sind der 29. April (Zittauer Gebirgslauf), der 19. August (O-See Challenge) sowie der 11. November (vorwinterlicher Handwerksmarkt). Zuvor haben die Gemeinderäte einen ähnlichen Beschluss vom November vergangenen Jahres aufgehoben, nachdem das Landratsamt Görlitz darauf hingewiesen hatte, dass für zwei der da beschlossenen Termine (im Advent) kein besonderer Anlass vorliege. Diesen braucht es aber, damit Kommunen auf Grundlage des sächsischen Ladenöffnungsgesetzes die Öffnung von Geschäften an Sonntagen erlauben dürfen. Allein die Adventszeit als Anlass reiche für die Freigabe der Sonntagsöffnung nicht aus, argumentierte das Amt.

Kein Streit mehr mit dem Amt

Nun ist von den ursprünglichen Wunschterminen der Gemeinde Olbersdorf nur noch der Termin am 19. August zur O-See Challenge übrig geblieben. Neu dazu gekommen sind der Sonntag zum Zittauer Gebirgslauf am 29. April sowie der Sonntag zum vorwinterlichen Markt am 11. November. Und letztgenannter Termin überrascht: Denn die Organisatoren des vorwinterlichen Handwerksmarktes wollen die Veranstaltung in diesem Jahr bereits am zweiten November-Wochenende, vom 9. bis 11. November, durchführen. Damit umgehen sie den Volkstrauertag, der in den vergangenen Jahren immer wieder für Streit zwischen den Organisatoren und dem Görlitzer Landratsamt gesorgt hatte. Denn das Landratsamt, das der Ausnahmegenehmigung der Veranstalter zur Marktdurchführung am Volkstrauertag-Sonntag zustimmen musste, versagte diese Zustimmung unter Verweis auf den stillen Feiertag. Das sächsische Sonn- und Feiertagsgesetz verbiete am Volkstrauertag neben Tanzveranstaltungen auch die Durchführung anderer öffentlicher Vergnügungen, die „dem ernsten Charakter dieses Tages zuwiderlaufen“, argumentierte das Amt. Aus dessen Sicht gehörte der Olbersdorfer Handwerksmarkt zu dieser Kategorie von Vergnügungen – was die Veranstalter aber anders sehen. Diese erwogen sogar, gegen die Ablehnungsbescheide des Landratsamtes zu klagen. Nun habe man sich jedoch anders entschieden, sagt Karsten Hummel, Geschäftsführer des Olbersdorfer Wohnungsunternehmens KWV. Er ist mit dem örtlichen Blumenhändler Steffen Otto Hauptveranstalter des beliebten Marktes, der 2009 erstmals am unteren Kreisverkehr in Olbersdorf stattfand. Die Verlegung des Marktes auf das zweite November-Wochenende, die auch künftig Bestand haben soll, kommentiert Hummel mit der Aussage „Der Klügere gibt nach“. Er sieht in den Auseinandersetzungen mit dem Landratsamt vergebliche Mühen und verschenkte Lebenszeit. „Wir haben eine Lösung gefunden, für die wir keine Ausnahmegenehmigung mehr beantragen müssen“, sagt Karsten Hummel.

Ob die Händler diesen Weg auch mitgehen, muss sich erst noch zeigen. „Wir haben im vergangenen Jahr eine Umfrage unter den Händlern durchgeführt, was sie von einer Terminverlegung des Marktes halten. Die Meinungen waren geteilt“, sagt Karsten Hummel. Da der Termin des diesjährigen Handwerksmarktes nun aber schon bekannt sei, könnten sich die Händler vielleicht noch rechtzeitig darauf einstellen, hofft Hummel.

