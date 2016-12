Handwerkerverein bietet Glühweingläser mit Lausaer Motiv an Die limitierten Stücke sind am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt zu haben.

Künstler Bernd Voigt hat eine imposante Krippe für Weixdorf angefertig. © Thorsten Eckert

Noch ein Grund mehr, den Weihnachtsmarkt am Wochenende in Lausa zu besuchen. Der Handwerkerverein „Einigkeit“ Lausa 1888 hat in diesem Jahr spezielle Glühweingläser anfertigen lassen. Darauf ist die Pastor-Roller-Kirche zu sehen und der Schriftzug Lausaer Weihnachtsmarkt und der Name des Vereins. „Wir verkaufen die Gläser zu einem Stückpreis von drei Euro ohne Glühwein und für 2,50 Euro mit Glühwein. Dann kommt allerdings noch der Preis für das Getränk obendrauf. Der ist je nach Art des Glühweins unterschiedlich“, sagt Peter Steinigen vom Vorstand des Vereins. Wer eines dieser Andenken an den Lausaer Weihnachtsmarkt ergattern möchte, sollte sich beeilen und schnell zugreifen. Die Gläser sind in limitierter Auflage hergestellt.

Die Attraktion des Weihnachtsmarktes ist in diesem Jahr die neue Krippe mit den fast lebensgroßen Holzfiguren. Sie wird am Sonnabend um 16 Uhr eingeweiht. Dabei soll eine Infotafel angebracht werden auf der unter anderem die Künstler und die Sponsoren verzeichnet sind. Bläser der Kirchgemeinde Weixdorf musizieren. Die imposante Krippe haben die Holzkünstler Bernd Voigt und Uwe Demmrich aus dem Erzgebirge geschaffen. Ab 16 Uhr findet an der Kirche auch die Glühweinprobe statt und um 16.15 Uhr beginnt eine Puppentheateraufführung. Die Puppenbühne Kühne aus Dresden wird das Stück „Der Königskuchen“ zeigen. Der Eintritt ist für Kinder frei, bei Erwachsenen wird um eine Spende gebeten.

Der eigentliche Weihnachtsmarkt öffnet an der Pastor-Roller-Kirche am Sonntag um 11 Uhr. Ab 14 Uhr ist ein Drehorgelspieler zu Gast. Außerdem tritt der Männergesangsverein auf. Höhepunkt dürfte der Besuch des Dresdner Stollenmädchens Marie Lassig sein. Sie schneidet um 15 Uhr den Weixdorfer Stollen an. Um 16 Uhr werden dann in der Kirche Texte gelesen und Adventslieder gesungen. Unter anderem sind eine Gulaschkanone aufgebaut, ein Crêpes-Stand und ein Schülercafé. Insgesamt stehen neun Hütten. Pfadfinder aus Ottendorf werden gegen 17 Uhr das Friedenslicht aus der Kathedrale in Dresden in die Pastor-Roller-Kirche bringen. Das Friedenslicht wird ja bekanntlich in Bethlehem entzündet und mit dem Flugzeug nach Europa gebracht. Der Lausaer Weihnachtsmarkt endet gegen 20 Uhr. (SZ)

