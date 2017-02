Handwerkermuseum öffnet eher Die Winterpause soll nicht – wie in den vergangenen Jahren – mit dem Osterfest enden.

In dem Museum können Zeitzeugen aus Landwirtschaft, Handwerk und Hauswirtschaft besichtigt werden. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Traditionell zu Ostern beginnt im Handwerkermuseum in Schleinitz nach der Winterpause die Saison. In diesem Jahr ist das anders. Weil Ostern erst Mitte April ist, öffnet das Museum schon eher. Am 2. April ab 13 Uhr werden dort wieder Besucher erwartet. Von da an ist das Museum jeden Sonntag geöffnet. Auf Wunsch gibt aus auch an anderen Tagen Führungen.

In dem Museum können Zeitzeugen aus Landwirtschaft, Handwerk und Hauswirtschaft besichtigt werden. Die Tätigkeit des Schuhmachers, Sattlers und Seilers kann man in eingerichteten Werkstätten kennenlernen. Im Erdgeschoss, dem einstigen Pferdestall, befindet sich der Ausstellungsraum zum Thema „Wäsche wie zu Omas Zeiten“.

Fest stehen inzwischen auch weitere Termine. So wird das Kinderfest, das nun als Kinder- und Familienfest gefeiert wird, am 4. Juni von 14 bis 18 Uhr stattfinden. Interessenten können sich auch schon den Termin für das traditionelle Handwerker- und Dreschfest in Schleinitz vormerken. Dieses findet am 3. September von 10 bis 18 Uhr statt. (SZ/jm)

