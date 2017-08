Handwerkermarkt wird Fall fürs Gericht Der Landkreis Görlitz hatte Anfang August untersagt, den vorwinterlichen Markt in Olbersdorf am Volkstrauertag abzuhalten. Jetzt erreicht der Streit eine neue Ebene.

Der vorweihnachtlichen Handwerksmarkt hat eine lange Tradition in Olbersdorf © SZ-Archiv / Thomas Eichler

Die Veranstalter des vorwinterlichen Marktes in Olbersdorf wollen gegen die Ablehnung des Landratsamtes Görlitz, den Markt am Volkstrauertag durchzuführen, Widerspruch einlegen. Außerdem streben sie eine gerichtliche Klärung in der Sache an. Darüber informierte KWV-Geschäftsführer Karsten Hummel die Gemeinderäte am Mittwoch. Das Olbersdorfer Wohnungsunternehmen KWV gehört zu den Organisatoren des beliebten Marktes, der seit 2009 jeweils eine Woche vor dem Totensonntag stattfindet.

Der Landkreis hatte Anfang August eine Durchführung des Marktes am Volkstrauertag per Ablehnungsbescheid untersagt. Er argumentiert, dass der Markt eine Vergnügung sei, die dem ernsten Charakter des Volkstrauertages zuwiderläuft. Außerdem liege kein wichtiger Grund für eine Ausnahmegenehmigung vor, um den Markt am Volkstrauertags-Feiertag durchzuführen, so der Kreis. Die Organisatoren in Olbersdorf sehen das anders und verweisen auf eine Reihe von Veranstaltungen mit Vergnügungs-Charakter, die in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland am Volkstrauertag stattgefunden haben. „Wir wollen vor Gericht klären lassen, welche Veranstaltungen mit ,sonstige öffentliche Vergnügungen’ gemeint sind, die neben Tanzveranstaltungen laut Sonn- und Feiertagsgesetz in Sachsen am Volkstrauertag verboten sind“, so Hummel. (SZ/se)

