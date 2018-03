Handwerker zelten in Klosterbuch Baufirma greift wegen des Frostes zu außergewöhnlichen Mitteln. Im Sommer soll der Hochwasserschutz fertig sein.

Die Hochwasserschutzmauer zwischen Muldenbrücke und dem Gelände des Outdoor-Teams Unger in Klosterbuch ist weitgehend fertiggestellt.

Damit Arndt Fischer von der Naturstein Narsdorf GmbH bei Minusgraden die Verblendung an die Betonwand anbringen kann, ist das Mauerstück, an dem er arbeitet, eingehaust. Außerdem wird das Zelt beheizt.

Klosterbuch. Was machen die denn da? Wer im Moment durch Klosterbuch fährt, der bemerkt, dass die Bauleute trotz widriger Witterung keine Winterpause einlegen. Damit sie im Bereich zwischen Muldenbrücke und dem Outdoor-Team Unger weiterarbeiten können, sind große Zelte aufgebaut.

Die stehen über dem Mauerabschnitt, der gerade gestaltet wird. Eine Heizung des „überdachten“ Stückes erlaubt eine fortlaufende Verblendung mit Natursteinen. Diese Art Gestaltung war den Einwohnern wie das Gesamtprojekt mehrfach vorgestellt worden. So soll sich die Mauer gut ins Landschaftsbild einfügen.

„Außerdem wird im Moment der Deichverteidigungsweg mit Fahrspuren aus Betonpflaster vervollständigt“, teilt Britta Andreas von der zuständigen Landestalsperrenverwaltung (LTV) auf Anfrage des DA mit. Die LTV ist Auftraggeber für das komplexe Hochwasserschutzprojekt, das in Klosterbuch umgesetzt wird. Nach mehreren Jahren Planung hatten 2015 die ersten Arbeiten begonnen. Im ersten Abschnitt war zunächst ein neues Deichstück zwischen dem Kloster Buch und der Kreisstraße am Ortsausgang in Richtung Bahnstrecke/Scheergrund fertiggestellt worden.

Im zweiten Abschnitt entstand ein Stück Hochwasserschutzmauer im Anschluss an die Muldenbrücke. Das wurde im vierten Bauabschnitt um mehrere hunderte Meter verlängert und indes weitgehend fertiggestellt, und zwar bis zum Gelände des Outdoor-Teams von Michael Unger. Den größten Teil der Gesamtmaßnahme machte jedoch die Vervollkommnung des Dammes hinter den Grundstücken Klosterbuchs aus. Das ist überwiegend im vergangenen Jahr in einer dritten Bauetappe passiert.

Insgesamt besteht der Hochwasserschutz für Klosterbuch aus zwei Teilen: einer 450 Meter langen Mauer parallel zur Mulde und einem Deich, der sich über einen Kilometer Länge erstreckt. Ist alles fertig, dann haben EU und Freistaat in Klosterbuch rund 3,7 Millionen Euro investiert. „Das Hochwasserschutzvorhaben wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 fertiggestellt“, so Britta Andreas.

Was auch danach ungeschützt bleibt, ist das Jahrhunderte alte Kloster selbst. „Das ist uns bewusst“, sagt Heiner Stephan, Vorsitzender des Fördervereins Kloster Buch als Eigentümer der Anlage. Schon nach der Flut 2002 hätten Experten damit begonnen, unterschiedliche Möglichkeiten des Schutzes auch für das Kloster zu untersuchen. Das Ergebnis: „Auch mit den heutigen technischen Möglichkeiten kann kein ausreichender Schutz hergestellt werden“, so Stephan.

Mit dieser Aussage hat er sich inzwischen nicht nur abgefunden, sondern kann ihr sogar Gutes abgewinnen. „Bei Hochwasser durchflutet die Mulde das Gelände – wie übrigens seit jeher. Dabei kann sich das Wasser links und rechts der Mauern gleich verteilen. Das heißt, keine der Mauern ist einem einseitigen Druck oder einseitiger Belastung ausgesetzt“, erklärt der Vereinschef. Wäre das anders, hätte er Bedenken, dass zum Beispiel die alte Substanz des Siechen- oder Malzhauses am Rande der Anlage dem Wasserdruck standhält.

Ansonsten hat der Verein beim Hochwasser 2002 und 2013 hinlänglich Erfahrungen gesammelt. Es gibt einen Vorsorge- und Notplan. Der sieht zum Beispiel vor, die Krankenkapelle bei rasant steigendem Pegel mit Frischwasser zu fluten, damit die neuen Fußbodenfliesen vom Grundwasser nicht nach oben gedrückt werden.

