Handwerker will in Niesky anbauen Noch in diesem Jahr möchte Hagen Schulze mehr Platz für seinen Baubetrieb auf dem Waggonbaugelände schaffen.

Barbara Giesel ist Mitarbeiterin Fachbereich Technische Dienste im Bauamt in der Stadtverwaltung Niesky. © André Schulze

Rund zehnmal zehn Meter soll der Anbau messen. „Ich brauche mehr Lagerfläche“, erklärt Unternehmer Hagen Schulze auf Nachfrage. Die einstige Sauna auf dem ehemaligen Waggonbaugelände in der Stannewischer Straße ist ihm als Firmensitz zu klein geworden.

Den Bauantrag hat er noch im Dezember vergangenen Jahres bei der Stadt eingereicht. Nun würde er die Pläne gerne noch in diesem Jahr umsetzen. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses sind ihm keine Steine in den Weg gelegt worden. Die Leiterin für Technische Dienste im Rathaus, Barbara Giesel, weist aber darauf hin, dass das Schicksal der bisherigen Betriebsleiterwohnung in dem Gebäude an das Gewerbe geknüpft ist. „Wenn der Betrieb einmal nicht mehr da ist, dann ist auch die Wohnung weg“, erklärt Barbara Giesel.

Hagen Schulze bietet unter anderem Maurer-, Putz-, Beton- und Pflasterarbeiten an. Auf der Internetseite des Nieskyer Betriebes finden sich aber auch Referenzen im Bereich Außenputz und Anbauten. Der Anbau an den eigenen Firmensitz soll laut Barbara Giesel parallel zum bereits bestehenden Gebäude entstehen. (szo)

