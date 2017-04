Handwerker unterwegs in den Schulen Vier Sebnitzer Schulen wurden in den Osterferien verschönert. Hauptsächlich gab es neue Farbe und Böden.

Auch in der Grundschule an der Schandauer Straße waren die Handwerker fleißig und haben die Dämmung im Musikzimmer erweitert. © Stadt Sebnitz

Die Osterferien vergangene Woche wurden in den vier Sebnitzer Schulen für Verschönerungsarbeiten genutzt. So erhielten in den beiden Grundschulen die Wände einiger Klassenzimmer neue Farbe, wie die Stadtverwaltung mitteilt, auch am Putz in den Treppenhäusern fanden Ausbesserungsarbeiten statt. In der Grundschule Schandauer Straße wurde zudem die Dämmung im Musikzimmer erweitert. In der Oberschule „Am Knöchel“ haben die Maler den Gang im Altbau neu gemalert. Außerdem wurde der Fußboden im Sekretariat erneuert.

Im Goethe-Gymnasium erhielt der Wirtschaftseingang neue Fliesen. Nach dem Wasserschaden vor einigen Wochen im Haus II mussten Versorgungsleitungen neu verkleidet werden. Bis auf die Toiletten im Erdgeschoss können die Sanitäreinrichtungen im Gebäude wieder uneingeschränkt genutzt werden. Die Kosten für alle Arbeiten liegen bei rund 10 000 Euro. Beauftragt wurden laut Stadtverwaltung ausschließlich ortsansässige Firmen. (SZ)

