Handwerker suchen noch 39 Lehrlinge Bald startet das neue Lehrjahr. Die meisten freien Stellen im Raum Riesa gibt es für angehende Baufacharbeiter und Anlagentechniker.

Die Handwerksbetriebe im Altkreis Riesa bieten laut Handwerkskammer noch 39 freie Lehrstellen an. Beginn der Ausbildung ist der 1. August. Gleich zehn Lehrlinge im Bereich Hoch- und Tiefbau werden beispielsweise von der Glaubitzer Firma TS Bau gesucht. Die Köhler GmbH in Zeithain hat noch drei Stellen zum Elektroniker zu vergeben. Insgesamt fünf Ausbildungsplätze zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sind noch frei: vier bei der Gröditzer Firma Wendt Ausbau, einer bei der Stauchitzer Kniesel Haustechnik.

Die Riesaer Bäckerei Jung sucht noch sechs Lehrlinge, drei für die Ausbildung zum Bäcker und drei zum Lebensmittel-Fachverkäufer. Drei Plätze zum Technischen Modellbauer bietet die Gröditzer Modell- und Einrichtungsbau GmbH an. Weiterhin gibt es im Raum Riesa Lehrstellen für Straßenbauer, Maurer, Augenoptiker, Metallbauer, Steinmetze, Trockenbaumonteur, Betonbauer, Dachdecker sowie Maler.

Insgesamt bildet das ostsächsische Handwerk laut Kammer in 130 Berufen aus. 432 Jugendliche hatten bis Ende April bereits einen Vertrag unterschrieben. Damit hält der Trend zu steigenden Lehrlingszahlen im Handwerk der vergangenen vier Jahre an. Am beliebtesten ist der Kfz-Mechatroniker, gefolgt von den Friseuren, Elektronikern und Tischlern. Im Landkreis sind noch 169 Lehrstellen zu vergeben.

Die Handwerkskammer Dresden ermutigt Jugendliche, sich auszuprobieren. „Wir bestärken Schüler, bei den Handwerksbetrieben hinein zu schnuppern und vielleicht bei einem Praktikum in den Ferien zu schauen, ob ein bestimmter Beruf das Richtige ist“, sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski.

