Handwerker steigen Rathaus aufs Dach Mit der geplanten Sanierung hat das noch nichts zu tun. Es geht um Sturmschäden. Die sind auch im Pulsnitzer Stadtwald schlimm.

Teile des Pulsnitzer Rathauses wurden in dieser Woche eingerüstet. Handwerker müssen Schäden beseitigen, die der Sturm Friederike verursacht hat. © René Plaul

Pulsnitz. Ein großer Teil des Pulsnitzer Rathauses ist hinter einem Baugerüst verschwunden. Mit dem Start der Rathaussanierung hat das aber noch nichts zu tun. Auch wenn das auf den ersten Blick so aussehen mag. Sturmtief Friederike ist dafür verantwortlich. Die kräftigen Böen rüttelten dermaßen an der maroden Substanz, dass jetzt Reparaturen nötig sind. Sonst fließt das Regenwasser ins Obergeschoss. Dort sitzt in dem Fall auch noch das Bauamt. Zum Glück habe es in den vergangenen Tagen wenig geregnet, schätzt Bürgermeisterin Barbara Lüke ein. Insbesondere im Bereich des Dachfirstes habe der Sturm gewütet, die Ziegel ausgehoben und auch auf den Markt gewirbelt. Spuren sind noch sichtbar. Das Areal wurde großräumig abgesperrt.

Schaden richtete der Sturm nicht nur am Rathaus an. Für die Kommune selbst sind die Schäden im Stadtwald am Schwedenstein besonders bitter. Im Grund habe Pulsnitz keinen Stadtwald mehr, spitzt die Bürgermeisterin zu. Es sehe furchtbar aus. Wenn man den Hauptweg hinaufgehe, sei es linker Hand besonders schlimm. Schon der Orkan Kyrill und der Sturm im vorigen Juni hätten gewütet. Friederike habe nun noch einmal verheerend reingehauen. Am Montag werde es eine Begehung mit der Revierförsterin Reina Burk vom Sachsenforst geben. Die Stadt habe auch im aktuellen Etat schon Geld für die Aufforstung eingeplant. Auch private Waldbesitzer habe es schwer getroffen. Erneut am Keulenberg und auch im Eichert Richtung Steina. Die Stadt habe den Wald am Schwedenstein gesperrt. Der Freistaat schätzt ein, dass der Staatsbetrieb Sachsenforst und private Waldbesitzer insgesamt fast eine Million Festmeter Schadholz zu verkraften haben. Die Pulsnitzer Bürgermeisterin warnt zudem dringend davor, Wälder zu betreten. Es sei sehr gefährlich.

Rechtzeitig reagiert

Ein paar Schäden gebe es darüber hinaus noch im Bereich der Kitas. Um die Wichtelburg seien Bäume betroffen. Leichte Schäden habe der Sturm auch an der Schatzinsel verursacht. Schlimmer hat es die ohnehin marode Sportstätte Kante erwischt. Dort habe es einen Teil des Daches zerstört. Der Schaden sei nicht leicht zu reparieren. Kritik übt die Rathauschefin im Zusammenhang mit dem Sturm an der sogenannten Landfunkstelle. Die kam offiziell erstmals so richtig zum Einsatz. Landfunkstelle bedeutet: Die zentrale Rettungsleitstelle gibt im Katastrophenfall Kompetenzen ab. Genau an der Schnittstelle hat es wohl gehapert, nicht an der Einsatzbereitschaft der lokalen Wehren. Die Landfunkstelle in Pulsnitz sei wohl etwas spät aktiviert worden, heißt es. Freilich hätten die Feuerwehren schon selbst rechtzeitig reagiert. Die Situation war aber durchaus brenzlig, die Notrufnummer 112 sei überlastet gewesen, berichtet die Bürgermeisterin. Eine Landfunkstelle koordiniert die Einsätze bei so einem Unwetter selbstständig. Pulsnitz ist dabei für den Raum bis Großnaundorf, das Haselbachtal, Steina und Ohorn zuständig. Das ist vertraglich so vereinbart. Die Landfunkstellen sind auch mit entsprechender Technik ausgerüstet. Sie seien letztlich eine Konsequenz aus der Zentralisierung von Rettungsleitstellen in Sachsen, so die Einschätzung. Durch die teilweise große Entfernung zu den Einsatzorten sei lokale Kompetenz verloren gegangen.

Die sei aber gerade bei solchen Unwettern extrem wichtig, damit die Retter schnell an die richtigen Einsatzstellen gelotst werden können. Eine solche Landfunkstelle wird nach der Alarmierung mit lokalem Personal besetzt: „Und lief dann auch sehr gut“, schätzt die Bürgermeisterin rückblickend ein. Jetzt gehe es darum, den Sturmeinsatz auszuwerten und die Abläufe zu optimieren. Die Reparaturen am Rathaus sollten schnell erledigt sein und bis zur richtigen Sanierung halten. Das Gerüst könne allerdings nicht gleich stehenbleiben. Der Rathausumbau müsse nun doch nach sächsischem Gesetz europaweit ausgeschrieben werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadt hatte noch auf Änderungen gehofft. Im Februar soll das nun mit einiger Verzögerung passieren, damit der Bau noch in diesem Jahr beginnen kann.

