Handwerker statt Badegäste In der Reinigungswoche wird das Hains auf Vordermann gebracht. Für die Besucher ergeben sich ab Sonnabend neue Wege.

Trockenbauer Lars Zieschang ist derzeit im Freizeitzentrum Hains tätig. Im Hintergrund ist schon der neue, breitere Gang vor den Umkleiden zu sehen. © Andreas Weihs

Kaum zu glauben, dass hier ab Sonnabendmorgen wieder ganz normaler Badbetrieb herrschen soll. Rund 30 Bauarbeiter und Hains-Mitarbeiter wuseln durch die Gänge. Es wird gespachtelt, verfugt, gemalert und gebohrt. „Am Sonnabend öffnen wir das Bad wieder regulär“, sagt Hains-Sprecher Daniel Wirth. „Das ist ganz sicher.“ Exakt fünf Tage hatten die Arbeiter dann Zeit um das Freizeitzentrum auf Vordermann zu bringen. Seit Montag ist der Badbereich wegen der fast schon traditionellen Reinigungswoche für Besucher geschlossen. Neben den üblichen Kleinreparaturen im Becken und an den Fliesen steht die Schließwoche in diesem Jahr ganz im Zeichen eines Großprojektes. Das Hains nutzt die Zeit ohne Badbesucher, um mit dem im Frühjahr begonnenen Anbau ein großes Stück voranzukommen. Mittlerweile ist deutlich zu erkennen, wie er zur Fertigstellung Anfang Oktober aussehen soll.

Nötig ist das Vorhaben, weil nach der Erweiterung des Hains um zwei Rutschen, ein neues Becken und einen Wasserspielplatz deutlich mehr Besucher kommen. In den Umkleiden ist es an Spitzentagen zu eng. Vor allem im Gang davor kommen sich die Menschen in die Quere. Mit dem Anbau soll sich die Situation deutlich verbessern. Dafür wird die Fassade des Freizeitzentrums, die in Richtung des kleinen Parkplatzes davor zeigt, um 3,80 Meter nach vorn versetzt. Dadurch entsteht in den Umkleiden direkt dahinter mehr Platz.

„In dieser Woche wurden im Anbau die Fußbodenheizung und der Estrich verlegt“, sagt Wirth. „Das Dach ist mittlerweile auch dicht.“ Wenn das Hains am Sonnabend wieder öffnet, werden die Besucher bereits den neuen Gang nutzen. Der Estrich trocknet dann sozusagen unter den Füßen der Badegäste weiter. Während des laufenden Badbetriebs gehen die Bauarbeiten dann im neuen Gang und den Umkleiden nebenan weiter. Geplant ist, dass sich die Baustelle Stück für Stück in Abschnitten nach vorn zum Kassenbereich bewegt. Dadurch kann parallel gebaut und das Bad weiterhin genutzt werden. „Wir denken, dass wir bis Oktober ohne weitere Schließtage auskommen werden“, so Wirth. Die Badegäste werden sich aber auf Einschränkungen einstellen müssen.

Genutzt wird die Reinigungswoche auch für umfangreiche Arbeiten in der Sauna. Der Bereich wird neu gemalert, die Pflanzen umgetopft und zum Teil gegen neue ersetzt. Veränderungen wird es auch beim Massagebereich geben. Dieser ist derzeit wegen eines fehlenden Masseurs ungenutzt. Spätestens zum Jahresende soll es das Angebot wieder geben – dann aber an einem anderen Ort. Deswegen sind Bauarbeiter derzeit in dem Raum, in dem noch die Infrarot-Kabine steht und künftig massiert werden soll, tätig. Per Durchbruch wird eine Verbindung zum Eingangsbereich geschaffen. Der Vorteil: Besucher, die nur massiert werden wollen, müssen künftig nicht mehr durch den gesamten Saunabereich gehen, sondern haben einen separaten Zugang.

Genutzt wird die Reinigungswoche auch, um das Wasser aus den beiden Schwimmbecken zu lassen. Oft zeigen sich erst dann – wenn der Wasserdruck verschwunden ist – kleinere Schäden an Fugen und Fliesen. Die gab es auch am Wasserspielplatz. Wenn die Besucher am Sonnabend ins Bad zurückkehren, sorgen neue Fugen für ungetrübten Badespaß.

