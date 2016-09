Handwerker lassen sich von Liebe leiten Bäckermeister Peter Liebe aus Nossen ist jetzt Chef der großen Kreishandwerkerschaft.

Peter Liebe (53) ist gelernter Konditor und Bäckermeister. Sein Handwerk erlernte er im elterlichen Betrieb. © Claudia Hübschmann

Viel Zeit zum Feiern ist Bäcker Peter Liebe nicht geblieben. Bereits gegen 22 Uhr strich er die Segel und ging ins Bett, um für die morgendliche Schicht am Backofen fit zu sein. Kurz zuvor hatten ihn die Vertreter von rund 4 000 in der Kreishandwerkerschaft Meißen organisierten Betrieben zum neuen Chef des Verbandes gewählt. Verabschiedet wurde nach jahrzehntelanger verdienstvoller Tätigkeit der Riesaer Kurt Hähnichen. Der Ingenieur war nie verlegen um deutliche Worte, wenn es um die Zukunft des Handwerks ging. Er verabschiedete sich jetzt in den Ruhestand.

Bäckermeister Liebe betonte bei einem Treffen am Freitag, er wolle die klare Linie Hähnichens fortsetzen. Die Herausforderungen, vor denen die Handwerker in der Region Meißen stehen, seien enorm. Bislang habe die Politik kein probates Mittel gefunden, um den in vielen Gewerken herrschenden Nachwuchsmangel zu beheben. Bestätigt wird Liebes Kritik durch die aktuelle OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“. Dem europäischen Überblick zufolge stagniert der Anteil junger Menschen ohne qualifizierten Abschluss in Deutschland seit Jahren.

Bemängelt wurde vom neuen Kreishandwerksmeister zudem, dass die Zentralisierung von Aufgaben in Dresden weiter anhält. Von der Landeshauptstadt werde alles weggesogen. Die Ausbildung für Maler, Bauleute und weitere Berufe habe der Kreis abgeben müsse. „Diese Bereiche kommen nie wieder zurück. Deshalb ist es umso wichtiger, die Vielfalt zu erhalten, welche wir noch in Meißen, Radebeul, Riesa und Großenhain haben“, so Liebe.

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Jens-Torsten Jacob bezeichnete ein verbessertes Image für das Handwerk als weiteres wichtiges Ziel für die Verbandsarbeit in den nächsten Jahren. In der Öffentlichkeit werde zu viel von den Nachteilen der Selbstständigkeit gesprochen. Die Möglichkeit, seine eigene Kreativität auszuleben, werde zu selten thematisiert. Im Handwerk gebe es zum Beispiel die Chance, als Mitarbeiter zu beginnen und selbst einen eigenen Betrieb aufzubauen. Solche Karrieren müssten noch besser beworben werden, so Jacob.

