Handwerker in der Georgenkapelle Der Kirchenvorstand beschloss eine Komplettsanierung. Um Kosten zu sparen, packen viele Helfer mit an.

Pfarrerin Maria Beyer (von links) im Gespräch mit Ronny Gerlach vom Malerbetrieb Gerlach, Hartmut Schoberth von Schoberth-Bau und Iris Zschocke von BPS Architekturbüro. Sie sorgen dafür, dass die Georgenkapelle in Nauhain bald wieder genutzt werden kann. © André Braun

Wenn alles passt, soll die Georgenkapelle in Nauhain am 29. August mit allen Schwestergemeinden feierlich wieder eingeweiht werden. Zurzeit haben aber noch die Bauarbeiter das Sagen, später die Restauratoren.

In den nächsten Tagen wird die Bodenplatte aus Estrich gegossen, auf die noch Fußbodenplatten verlegt werden. Viel zu tun gab es vor allem bei der Elektrik, die noch aus DDR-Zeiten stammte. „Die war unter anderem ein ausschlaggebendes Kriterium für die umfassende Sanierung“, so Pfarrerin Maria Beyer. Vor Jahren habe der Blitz in die Sicherheitsanlage eingeschlagen. Bei dem Versuch, diese zu reparieren, habe man gemerkt, wie marode die Elektrik sei. Ein weiterer Punkt, der die Sanierung notwendig machte, war der bröckelnde Putz von der Wand hinter dem Altar. „Wir haben das zwar auch gesehen, doch so richtig bewusst wurde uns das auf Fotos“, sagte die Pfarrerin. Da in der Nauhainer Kapelle oft Hochzeitsjubiläen und Taufen gefeiert werden, entstehen viele Fotos. Auf denen wurde es offensichtlich, dass zumindest die Wand hinter dem Altar saniert werden muss. Und so begannen Ehrenamtliche bereits im vergangenen Jahr mit dem Abhacken des Putzes. Zuvor hatte eine Fachfirma den Aufsatz des sehr wertvollen Altars abgebaut und sicher gelagert. Der Altar stammt vom Bildschnitzer Peter Breuer aus dem Jahr 1504. Der kleine Flügelaltar befindet sich noch fast im Originalzustand.

Pilger- und Wegekapelle zurück 1 von 2 weiter Der älteste Nachweis ist ein päpstlicher Ablassbrief, der 1465 ausgestellt und 1490 erneuert wurde. Er versprach allen Gläubigen, die zu vier festgesetzten Wallfahrtstagen die Kapelle besuchten und zum Erhalt und zur Verzierung des Gebäudes beitrugen, einen ansehnlichen Ablass. Die Kirche war demnach eine Andachts- und Wallfahrtskapelle. Nach der Reformation wurde die Wallfahrtskapelle nicht beseitigt, sondern als Nebenkirche der Kirchfahrt Wendishain für Gottesdienste genutzt. Taufen, Trauungen und Beerdigungen wurden dagegen nur in Wendishain abgehalten.

„Auch wenn es sich vorerst um eine kleine Sanierungsmaßnahme handeln sollte, interessieren sich die Baupflege der Kirche und der Denkmalschutz dafür“, sagte Maria Beyer. Dann ging es nicht nur um die Wand, den Putz und die Farbe. Es sollte die Ursache für die in das Gebäude dringende Nässe minimiert werden. Deshalb wurde der bis an die Wände gehende Fußboden herausgerissen, der nun wieder aufgebaut wird – allerdings mit einem gewissen Abstand zu den Wänden. Auch das teilweise marode Dachrinnensystem sorgte dafür, dass Nässe in die Wände drang. Das wird ebenfalls geändert. „Da wir Hoffnung auf eine Förderung vom Regionalkirchenamt und dem Denkmalschutz hatten, wollten wir alles ordentlich machen lassen“, so die Pfarrerin. Deshalb entschieden sich die Mitglieder des Kirchenvorstandes Wendishain/Nauhain im Mai vergangenen Jahres für eine Komplettsanierung der Kapelle.

Insgesamt kostet diese etwa 85 000 Euro. „Auch wenn das Vorhaben gefördert wird, müssen wir als Kirchgemeinde einen Eigenanteil aufbringen. Dafür werden noch Spenden benötigt“, sagte Maria Beyer. Um die Kosten zu reduzieren, packten die Gemeindeglieder mit an. Das war beim Ausräumen der Kapelle oder beim Putzabhacken. Sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen, ist wieder die Hilfe der Ehrenamtlichen beim Einräumen gefragt.

Doch zuvor werden die Restauratoren Höhne und Steude einige Reparaturen in dem viel älteren Turmbereich vornehmen. „Im Bogen gibt es noch Reste alter Malerei. Die werden gesichert und entsprechend gestaltet“, so die Pfarrerin. Auch die Decke des Chorraumes soll gestaltet werden. Die Restauratoren beginnen voraussichtlich im Juli mit ihrer Arbeit. Dann herrschen die für solche Arbeiten notwendigen Temperaturen. Das Architekturbüro Schröder aus Döbeln übernimmt die Planung.

Die Georgenkapelle wird häufig von Gruppen besichtigt, da die Pilger- und Wegekapelle bereits zu DDR-Zeiten im Kunst- und Kulturführer stand. In den 1980-Jahren wurde sie auf Eigeninitiative der Wendishainer und Nauhainer renoviert und 2007 Außen in Ordnung gebracht.

