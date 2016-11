Handwerker im Glück Einen Nachfolger zu finden ist für viele Firmenchefs schwer. Anders beim Gröditzer Sanitärbetrieb Wendt. Dessen Nachwuchs ist sogar ausgezeichnet.

Hendrik Wendt ist frisch gekürter Träger des Ausbildungspreises der Kreishandwerkerschaft. Langfristig gesehen will der 20-Jährige die elterliche Sanitärfirma in Gröditz übernehmen. Dort arbeitet er längst mit. © Sebastian Schultz

Draußen ist es längst duster, doch das Büro ist noch hell erleuchtet. Hendrik Wendt sitzt im Sessel, auf dem Schreibtisch flimmert der Computermonitor. Angebote schreiben, Baustellen vorbereiten. Das ist ganz normale Abendarbeit für den Gröditzer. Zumal tagsüber keine Zeit dafür bleibt. Da ist Meisterschule in Dresden angesagt.

Hendrik Wendt ist 20 Jahre jung und der designierte Nachfolger seines Vaters Henry an der Spitze der elterlichen Sanitärfirma in Gröditz. Mit mehr als 90 Mitarbeitern zählt der Betrieb zu den größten der Branche in der Region. Gerade wird die Firmenzentrale in der Stadtmitte von Grund auf neu gebaut. Es ist ein Schritt auf dem Weg zur Übergabe der Firma an den Junior, die im Lauf der Zeit erfolgen soll.

Spürt Hendrik Wendt einen besonderen Erwartungsdruck? „Klar, manchmal fragt man sich schon, ob man alles ausfüllen kann“, sagt er. Aber er komme gut klar mit seinem Vater, dem er inzwischen helfe, das regionale Geschäft abzuwickeln. „Ich habe die Herausforderung angenommen.“ Und das freiwillig. „Als die Entscheidung anstand, haben meine Eltern gesagt: Überleg’ dir das gut. Wir würden uns freuen, wenn du es machst. Aber wenn’s nicht ist, ist es nicht.“

Hendrik Wendt hat es gemacht. Und es nicht bereut, sagt er. Obwohl der Einstieg nicht immer sein Ziel gewesen sei. „In der fünften, sechsten Klasse hatte ich daran noch kein Interesse, muss ich ehrlich sagen.“ Bloß nicht bei den Eltern arbeiten, war damals sein Credo. Ein Praktikum änderte das. „Ich hab’ gemerkt, dass es doch ganz angenehm ist und mir die handwerkliche Arbeit Spaß macht.“

Nach dem Realschulabschluss kam die Lehre zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in der elterlichen Firma. Eigentlich wollte er die nach drei Jahren vorfristig beenden. Ein halbes Jahr lässt sich nämlich sparen, wenn die Noten stimmen. Bei Hendrik Wendts Zensuren wäre der Turbo-Abschluss drin gewesen. Doch er habe sich letztlich doch dagegen entschieden, um mehr Praxiserfahrung zu sammeln. „So konnte ich schon eine Weile selbstständig arbeiten. Ich denke, das war ganz gut.“ Seinem Erfolg in der Lehre hat all das keinen Abbruch getan. Als einer von neun Gesellen dieses Abschlussjahres hat Hendrik Wendt gerade den Ausbildungspreis der Kreishandwerkerschaft bekommen.

So wichtig ihm Arbeit und Ausbildung sind: Im Leben des jungen Gröditzers bleibt auch für andere Dinge noch Zeit. „Meine Freundin hat sich jedenfalls noch nicht beschwert“, sagt Wendt und lacht. Seine frühere Liebe, den Handballsport, hat er dagegen nach vielen aktiven Jahren an den Nagel gehängt. Damit das Wochenende nicht nur aus Punktspielen besteht. Ganz vom Sport ablassen kann er aber nicht: Hin und wieder springe er noch als Handball-Schiedsrichter ein, erzählt er. Und ein bisschen Fußball spielen Hendrik Wendt und ein paar Kumpels auch noch. „Damit man sagen kann: Man hat sich mal bewegt.“

Wie an diesem Abend, als es draußen finster ist und Hendrik Wendt nach getaner Arbeit das Licht im Büro hinter sich ausknipst. Für heute zumindest.

