Handwerker-Berufe weniger gefragt Der Fachkräftemangel ist am BSZ Döbeln-Mittweida längst nicht mehr nur ein böser Geist. Seine Auswirkungen sind klar spürbar.

Beim Tag der offenen Tür des BSZ in Döbeln informiert sich Eric Gotthardt (Mitte) bei Jürgen Freynhagen (links) und Jörg Wüstner über den Meisterlehrgang in der Metalltechnik. © André Braun

Interessiert folgt der 22-jährige Eric Gotthardt den Erklärungen von Jörg Wüstner und Jürgen Freynhagen, die ihn über die Meisterausbildung im Bereich Metalltechnik informieren. Gotthardt will sich für einen Ausbildungsplatz im Sommer dieses Jahres bewerben und informiert sich beim Tag der offenen Tür am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Döbeln-Mittweida noch einmal vor Ort über den Weg, den er einschlagen möchte.

„Nach den zwei Jahren Ausbildung hat man dann wirklich gute Chancen auf einen zufriedenstellenden Arbeitsplatz“, so Gotthardt. „Deshalb hoffe ich stark, dass ich die Ausbildung hier machen kann.“

Das jedoch steht alles andere als fest: Eric Gotthardt ist seit Jahren einer der wenigen, der sich für eine Meisterausbildung in der Metalltechnik bewirbt. Jürgen Freynhagen ist Lehrer für CAD (rechnerunterstütztes Konstruieren) und Konstruktionslehre am BSZ. Er erzählt, dass in den letzten zwei Jahren zu wenig Bewerber vorhanden waren, um wenigstens eine Klasse für die Ausbildung vollzubekommen. „Und das, obwohl wir die einzige Berufsschule in den neuen Bundesländern sind, die diese Ausbildung anbietet. Sogar aus Bayern hatten wir schon mal Ausbildungsteilnehmer. Doch in den letzten Jahren gab es insgesamt zu wenige Bewerbungen.“

Das ist auch der Grund, weshalb beim Tag der offenen Tür besonders für diese Ausbildung geworben wird. Bei anderen Richtungen ist das hingegen gar nicht nötig: „In der Sozialassistenten- und Erzieherausbildung haben wir seit Einführung der Ausbildung im Jahr 2003 konstant immer zwei bis drei volle Klassen zusammenbekommen“, so Sandra Möller, Lehrerin für diese Ausbildungen.

Beim Tag der offenen Tür stellt Möller einen neuen Bestandteil der Sozialassistenten- und Erzieherausbildung vor. Vor Kurzem wurde das Fach „Kommunikative Prozesse begleiten“ fester Bestandteil dieser Ausbildung. „In dem Fach geht es vor allem um alles rund um Musik: Wir singen, basteln, lernen und spielen Instrumente, tanzen und vieles mehr“, erklärt Sandra Möller. Diese Methoden können später in vielen Bereichen angewandt werden, wie Kindergärten, Pflege- und Seniorenheimen.

Das Interesse an den Erzieherlehrgängen ebbt nicht ab. Viele interessierte Jugendliche und junge Erwachsene schauen am Sonnabend bei Sandra Möller ins Zimmer und reden mit ihr über die Ausbildung und spätere Berufsmöglichkeiten.

In der Metalltechnik kann man davon nur träumen. Lehrer Jürgen Freynhagen sieht die Gründe dafür zum einen in der guten Wirtschaftslage in Deutschland, die für ein boomendes Baugeschäft sorgt. Denn deshalb behalten viele Unternehmer ihre Angestellten lieber im Betrieb, als sie noch mal zwei Jahre auf die Schulbank zu schicken. Sie wollen sie nicht verlieren und brauchen sie obendrein, um Aufträge annehmen zu können. Daneben gibt es aber noch einen Grund: „Wer will denn heute schon noch was mit Metall machen, was Handwerkliches? Da gibt es auch einfach zu wenig Interessierte, obwohl viele Arbeitgeber händeringend nach solchen Leuten suchen.“ Freynhagen kann sogar eines versprechen: „Wer bei uns seinen Meister macht, der hat später einen sicheren Arbeitsplatz.“

