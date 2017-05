Handwerkeln online Hornbach bleibt die Nummer drei bei den Baumärkten und fürchtet sich nicht vor Amazon.

Hornbach bleibt den Marktführern Obi und Bauhaus weiter auf den Fersen. © dpa

Die Baumarkt-Kette Hornbach bleibt den Marktführern Obi und Bauhaus weiter auf den Fersen, wenn auch mit deutlichem Abstand. Allerdings sieht Vorstandschef Albrecht Hornbach sein Unternehmen beim Blick auf den Umsatz je Markt und bei der Flächenproduktivität deutlich vor den beiden anderen Heimwerker-Ketten. Nach einem schwächeren Vorjahr habe Hornbach im Geschäftsjahr 2016/2017, das Ende Februar abgeschlossen wurde, die Ertragskraft wieder gestärkt, sagte er am Montag auf der Bilanzpressekonferenz. Dass der Konzerngewinn bei einem Umsatzplus von fünf Prozent auf 3,94 Milliarden Euro trotzdem um acht Prozent auf 90 Millionen Euro schrumpfte, liege vor allem an Abschreibungen auf das mäßig laufende Geschäft in Schweden und am schwächeren Finanzergebnis.

Im Dezember noch hatte Hornbach eine Gewinnwarnung herausgegeben. Davon ist keine Rede mehr. „Wir sind wieder in ruhigerem Fahrwasser und setzen unseren nachhaltigen Wachstumskurs fort“, sagt der Konzernchef. Mittlerweile betreibt das Unternehmen 156 Ableger in neun Ländern, 98 davon in Deutschland. Im vorigen Jahr wurden neue Märkte in Prag, Innsbruck und Amsterdam eröffnet, im April ein weiterer in Den Haag. Die Zahl der Beschäftigten ist weiter um knapp 400 auf gut 17 700 gestiegen.

Besonderen Wert legt Hornbach auf das Geschäft übers Internet. Dafür werde Jahr für Jahr ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert. „Die Trennung von Online und Offline verschwimmt zusehends“, sagt Hornbach. „Gewinner wird sein, wer den Kunden auf allen Stationen, also im Markt und im Internet professionell abholt.“ Amazon sei im Heimwerker-Bereich mittlerweile auch ein großer Spieler, allerdings mit dem Nachteil fehlender Baumärkte. Da sieht Hornbach noch Chancen für weitere Märkte auch in Deutschland. „Der Markt ist nicht gesättigt, aber es gibt weniger Lücken, und es ist teuer, sie zu füllen.“ Hornbach werde sich nur dort ansiedeln, wo sich ein neuer Ableger auch rechne. Im laufenden Jahr wird lediglich in Halle ein neuer Markt eröffnet.

zur Startseite