Handwerk ruft nach dem Beruf mit Abi Die Dresdner Kammer nennt Sachsens neues Schulgesetz „eine gute Basis“ – mehr aber auch nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sachsens neues Schulgesetz ist durch – in Sachen Nachwuchsgewinnung für das Handwerk aber kein Ruhekissen. © picture alliance / dpa-tmn Sachsens neues Schulgesetz ist durch – in Sachen Nachwuchsgewinnung für das Handwerk aber kein Ruhekissen.

Jörg Dittrich, Dachdeckermeister und Präsident der Handwerkskammer Dresden

Eigentlich ist Jörg Dittrich ein Mann klarer Worte – und der Dachdeckermeister weiß nicht nur von Berufs wegen, wie man anderen aufs Dach steigt. Doch bei der Bewertung des gerade verabschiedeten sächsischen Schulgesetzes tut sich der Präsident der Dresdner Handwerkskammer schwer – vor allem bei der Grundsatzfrage nach dem längeren gemeinsamen Lernen.

Zwar wollen drei Viertel der Eltern sowie Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und parlamentarische Opposition, dass nicht weiter schon nach der 4. Klasse die Weichen für Gymnasium und Oberschule gestellt werden, sondern sich die Mädchen und Jungen etwa nach der 8. Klasse und unter eigener Mitsprache für ihren Werdegang entscheiden. Aber die Mehrheit aus CDU/SPD-Koalition sah das anders und argumentierte auch mit größerem Lernerfolg in homogenen Gruppen, in denen die Leistungsspanne nicht zu groß ist.

Ostsachsens Oberhandwerker kann beide Standpunkte nachvollziehen und hält sich deshalb in der Bewertung zurück. Man dürfe ein gewachsenes System auch nicht in seinen Grundfesten erschüttern, sagt Dittrich. Und sein Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski ergänzt: „Eine gute Basis, die grobe Richtung stimmt.“

Die Dresdner Kammer, Interessenvertretung von fast 22 300 Pflichtmitgliedern, habe „Druck auf allen Ebenen gemacht“, um die dem Handwerk wichtigen Themen im Gesetzeswerk unterzubringen, sagt der Präsident. Obwohl die Zahl der neuen Lehrverträge seit vier Jahren leicht steigen würde, ziehe es noch immer zu wenig junge Leute ins Handwerk. Es fehlten der Wille oder die Voraussetzungen.

Um dem zu begegnen, habe das Handwerk wesentliche Punkte erkämpft: „Die Berufsorientierung an den Gymnasien zu stärken, war uns besonders wichtig“, sagt Dittrich, „dazu die zentrale Netzplanung für Berufsschulen, wie bereits bis 2007 in Sachsen“. Auch die Berufsausbildung mit Abitur gab es schon mal. Jetzt werden die Rufe danach wieder lauter – auch wenn der Name nicht an DDR-Zeiten erinnern darf. Dittrich nennt das duale Modell „Doppelqualifizierung“, Sachsens Kultusministerium kurz „Dubas“. Demnach können Fachinformatiker, IT-Systemelektroniker, Werkzeugmechaniker und Mechatroniker auch im Handwerk ausgebildet werden – bislang aber nur testweise in fünf Berufsschulen in Dresden, Bautzen, Leipzig und Chemnitz.

Immerhin werte das Gesetz die Oberschule auf, von der 80 Prozent der Handwerkslehrlinge kämen. „Gerade die Unterrichtsqualität in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern sowie Ausbildung, Gewinnung und Bindung qualifizierter Lehrkräfte ist dem Handwerk wichtig“, so Dittrich. Der Präsident macht sich keine Illusionen: Anspruch und Wirklichkeit seien immer weiter auseinandergegangen. Wer wie Bildungsministerin Brunhild Kurth (CDU) sage, der Freistaat müsse durch ein Tal der Tränen, „sollte aufpassen, dass es kein Grand Canyon wird“, sagt Dresdens Handwerkspräsident, der Ende Mai vor der Vollversammlung der Kammer erneut für das Ehrenamt kandidieren will. Der Weg durch das Tal sei hart und auch mit Vorurteilen gepflastert. Manches im Kurs der Landesregierung sei zu hinterfragen. Etwa, warum an Gymnasien nur vier Prozent der Lehrkräfte Seiteneinsteiger seien, an Oberschulen aber 60 Prozent. Oder warum der Freistaat Lehrer jetzt mit Beamtenstatus lockt. „Handwerker werden auch nicht verbeamtet, obwohl wir gerade knapp sind“, gibt sich Dittrich ironisch.

Deren Knappheit ist Ausdruck einer tollen Konjunktur. Demnach ist das Geschäftsklima besser denn je. 85 Prozent der Betriebe sprechen von guter oder befriedigender Lage, Tendenz weiter steigend. Die Auslastung liegt bei 82 Prozent, die Beschäftigung ist stabil, die Investitionsbereitschaft hoch, und die Reichweite der Aufträge beträgt im Schnitt neun Wochen.

Vor allem der Bau fühlt sich wie im Nachwendeboom der 90er-Jahre. Kehrseite für Kunden: Die Preise steigen. Kammerchef Brzezinski begründet das mit steigenden Lohnkosten und Einkaufspreisen sowie der wieder anziehenden Inflation. Er verteidigt das Bauhandwerk gegen Raffke- und Erpresservorwürfe, wie sie etwa bei der termingerechten Sanierung des Dresdner Kulturpalastes laut geworden seien.

Und das Geschrei um Sachsens Schulreform? „Jetzt ist das Gesetz da“, sagt Präsident Dittrich. Es wäre schon ein großer Erfolg, das hinzubekommen, was dort stehe. Also: „Ärmel hochkrempeln und loslegen!“ Getreu der neuen Internet-Werbekampagne des Handwerks „#einfachmachen“.

zur Startseite