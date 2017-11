Handwerk: Arbeit steuerlich entlasten! Dem Wirtschaftszweig geht’s auch in Ostsachsen besser denn je. Und gerade deshalb ruft er um Hilfe.

Die Handwerkskammer Dresden muss wohl bald den Maßstab jener Fieberkurve ändern, mit der sie alle sechs Monate das Konjunkturklima einfängt. Die Stimmung unter den 22 300 Pflichtmitgliedern erreicht immer neue Bestwerte – und die Größe von Zeitungsseiten ist endlich ...

„Mehr als zwei Drittel der Betriebe schätzen ihre Lage und Aussichten gut ein – das gab es noch nie“, beschreibt Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski den dritten Rekord-Herbst in Folge. Selbst bei Kleinstbetrieben sei der Anteil fast so hoch. Im Mittel liege die Auslastung bei 90 Prozent, reichten Aufträge gut neun Wochen – beides bislang ungekannte Zahlen. Umsätze und Investitionsbereitschaft stiegen, auch die Preise in Einkauf und Verkauf. Die Beschäftigung hält bei der Hatz nicht ganz mit. Und die Lage ist nicht überall rosig: Metallbauer und Feinwerkmechaniker teilen die Euphorie von Bau und Ausbau nicht. Lebensmittelhandwerk, Kfz-Gewerbe, Friseure, Schneider, Kosmetiker, Uhrmacher liegen ebenfalls unter’m Schnitt.

„Nur Jubeln wäre zu einfach“, relativiert Kammerpräsident Jörg Dittrich das Ergebnis der Umfrage. „Wir dürfen uns auch nicht daran gewöhnen, dass es immer so weitergeht“, so der Dachdeckermeister. Mehr noch: „In einer Welt, in der sich die Digitalwirtschaft und der Online-Handel rasant entwickeln, droht das Handwerk aufgrund ungleicher Wettbewerbsbedingungen abgehängt zu werden“, warnt er. Die Politik müsse rechtzeitig gegensteuern: durch steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit und nachhaltige Förderpolitik.

Wann ist rechtzeitig? „Jetzt“, sagt Dittrich. Rekorde vermelden und die Hand aufhalten? Die Forderung sei prinzipiell, erklärt der 48-Jährige. Es gehe um eine langfristige Perspektive und nicht nur um das nächste halbe Jahr, wie bei Konjunkturumfragen. „Man muss reagieren, wenn es einem gut geht und nicht, wenn es zu spät ist“, so der Präsident mit Blick auf die in Sachsen verschlafene Lehrerdiskussion.

Ostsachsens Oberhandwerker hat konkrete Vorstellungen: „Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag muss sinken“, fordert er. Automatisierte Produktion, Plattformökonomie und Online-Handel würden rasant wachsen, sich aber nicht gleichermaßen am Sozialsystem beteiligen, mancher gar auf paradiesische Steuerinseln flüchten. Während im Handwerk der Lohnkostenanteil am Gesamtumsatz bei 40 bis 45 Prozent liege, seien es beim Autokonzern VW sechs Prozent. So treffe es das Handwerk besonders hart, wenn die SV-Beiträge bei insgesamt 41,6 Prozent des Bruttolohns liegen.

Dittrich fordert stattdessen eine Wertschöpfungsabgabe – eine Abgabe, die sich am Rohertrag eines Betriebs orientiert. Auch Sachsen müsse Hausaufgaben machen – und das Programm „Regionales Wachstum“ wiedereinführen. Damit habe der Freistaat von 2006 bis 2009 Investitionen, Jobs und Lehrstellen im strukturschwachen Raum gefördert. Vielleicht orientiere sich ja die Politik an der Imagekampagne des Handwerks: „#Einfach machen“.

