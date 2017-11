Handtaschenräuber vor Gericht Ein Drogenabhängiger ist des versuchten Raubs angeklagt. An die Taten erinnert er sich kaum. Das Verfahren wird fortgesetzt.

© Symbolfoto: dpa

Am Mittag des 15. Dezember 2016 erlitten zwei Seniorinnen in Döbeln den Schock ihres Lebens. Beide wurden von einem Drogenabhängigen aus Döbeln überfallen. Eine 82-jährige Frau lief von der Sparkasse in Richtung Niedermarkt, als der Täter sie zu Boden schubste und an der Handtasche packte. Weil sie die Tasche nicht losließ und schrie, suchte der Räuber das Weite. Wenig später und nur wenige Meter weiter nahm der Mann in der Nähe der Staupitzmühle eine 93-Jährige ins Visier. Er packte sie von hinten und zerrte an ihrer Handtasche. Die Frau ging zu Boden. Der Täter trat ihr gegen den Kopf und in den Bauch. Auch sie hielt ihre Tasche fest und schrie. Passanten kamen, packten den Räuber und riefen die Polizei. Jetzt stand der 37-Jährige wegen der Vorfälle vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurden ihm versuchter Raub und Körperverletzung. Die 93-Jährige erlitt bei dem Vorfall eine Schädelprellung und eine Schürfwunde am rechten Ellenbogen.

Zum Tathergang kann der Angeklagte nicht viel sagen. Von dem Überfall auf die Frauen weiß er kaum etwas. „Ich kam erst zu mir, als mich ein Polizist fragte, ob ich wüsste, was ich gemacht habe“, sagt er. Erinnern könne er sich auch, dass er vor den Überfällen in der Sparkasse gewesen war. Von der Wohnungsverwaltung sollte er eine Gutschrift der Betriebskostenabrechnung in Höhe von 111 Euro erhalten. Den Betrag wollte der Arbeitslose abheben und in Methadon oder Drogen investieren. Doch die Rückzahlung war noch nicht auf seinem Konto eingegangen. Geld erhielt er bei der Sparkasse also nicht.

Nach eigenen Angaben ist der Angeklagte seit 20 Jahren drogenabhängig, davon seit zehn Jahren von Betäubungsmitteln. Zuvor sei er alkoholkrank gewesen. Mehrere Entziehungsversuche habe er vorzeitig abgebrochen. Auch ein Heroin-Ersatztherapie schlug fehl. Ihm fehlte das Geld, um sich täglich das Medikament zu holen. Bis zu fünf Gramm Heroin konsumiere der Döbelner pro Tag. Auch zur Tatzeit habe er ein Betäubungsmittel genommen. Doch das schlug, wie er sagt, nicht an. Eine Berufsausbildung hat er nie abgeschlossen. In seinem Bundeszentralregister stehen 19 Einträge. Unter anderem baute er Cannabis an.

Das Verfahren wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Dann werden die Zeugen und ein Gutachter gehört.

