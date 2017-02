Gerichtsbericht Handtaschenräuber mit Sonnenbrille Ein 23-Jähriger soll drei Frauen überfallen haben. Der psychisch erkrankte Mann kommt recht günstig davon.

Ohne seine Sonnenbrille würde der Angeklagte nicht weiter auffallen. So geschützt lässt er das Blitzlicht der Fotografen über sich ergehen, als er am Morgen den Saal im Amtsgericht Dresden betritt. Der Mann hat großes Glück und eine gute Verteidigerin. Alles Unangenehme hatte Anwältin Ines Kilian schon vor Beginn dieser öffentlichen Hauptverhandlung längst ausgekehrt.

Noch ehe Richter Thomas Hassel, der Vorsitzende des Schöffengerichts den Prozess gegen den Handtaschenräuber eröffnet, schickt er eine Zeugin nach Hause. Die bejahrte Frau, wohl ein Überfall-Opfer, hatte ihren Anrufbeantworter nicht abgehört. Der Richter sagte, er habe ihr am Vortag mitgeteilt, dass ihre Anwesenheit nicht mehr erforderlich sei. Schade. Vielleicht hätte die Rentnerin den Angeklagten ohne seine Sonnenbrille wiedererkannt.

Der 23-jährige Deutsche Martin R. hat laut Anklage Ende 2015 drei Rentnerinnen überfallen. Er habe ihnen von hinten die Tasche aus der Hand gerissen. Zwei Frauen, die ihre Handtaschen umklammert hatten, habe er ein Stück mitgezerrt. Dabei erlitten sie Prellungen und Schürfwunden. Bei einem Raub, am 2. Dezember 2015 gegen 8.30 Uhr in der Lugaer Straße, erbeutete er 200 Euro und die EC-Karte. Mit dieser hob er nur zehn Minuten später in einer Bankfiliale am Niedersedlitzer Platz – dort wurde er fotografiert – 1 000 Euro ab. Die 71-jährige Frau hatte unglücklicherweise auch die Pin-Nummer in ihrer Geldbörse deponiert.

Verteidigerin Kilian erklärt, ihr Mandant sei psychisch krank, habe 2016 eine Langzeittherapie besucht und lebe in einem betreuten Wohnen, wo er eine Ausbildung absolviere. Sie erklärte, R. habe die Frau in der Lugaer Straße tatsächlich ausgeraubt und das Geld abgehoben. Er habe der 71-Jährigen die 1 200 Euro inzwischen erstattet und sich entschuldigt. An die beiden anderen Vorwürfe könne sich der Mann jedoch „nicht erinnern“.

In einem Rechtsgespräch wird schließlich ausgehandelt, die beiden verbliebenen Überfall-Vorwürfe einzustellen. Ohne Beweisaufnahme. Außerhalb der öffentlichen Verhandlung erfahren die Schöffen von der Krankheit des Angeklagten und dass er drogensüchtig war oder ist. Ein psychiatrischer Gutachter hatte ihm aufgrund dessen eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Die Erkrankung, die Drogengeschichte – alles Dinge, die das Gericht nicht für öffentlich erörterungswürdig hielt.

Der Angeklagte wurde wegen Raubes, Körperverletzung und Computerbetruges zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt, die das Gericht zur Bewährung aussetzte. Ohne die Krankheit, sagte die Staatsanwältin, hätte der Täter wohl mehr als zwei Jahre Haft bekommen.

