Handpuppen tanzen weiter Die Puppenspieler vom Museums-Förderverein können aufatmen: Es fand sich Nachwuchs, das Puppentheater fortzuführen.

Stephanie Becker, Erika Ullmann und der verstorbene Joachim Jatzke (v.l.) waren die Begründer des Großenhainer Puppentheaters. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Es war am ersten Advent, als der Raum im Museum Alte Lateinschule rappelvoll war. Die AG Puppenspiel des Fördervereins gab „Hänsel und Gretel“. Alt und jung waren begeistert, wie Museumsmitarbeiterin Christine Schmieder bestätigt. Doch einige hat es schon gewundert. Da spielte neben Erika Ullmann nicht wie gewohnt Stephanie Becker. Stattdessen führte Erika Ullmanns Tochter Kathrin Müller mit die Handpuppen hinter der kleinen Bühne. Eingeweihte wussten daraufhin Bescheid: Die Zukunft des Puppentheaters ist damit gesichert. Auch wenn Stephanie Becker nur vorübergehend krankheitsbedingt ausgefallen war. Auch ihr Mann Karl-Heinz hat die Mitarbeit in der AG noch lange nicht aufgegeben. Doch schon 2009 berichtete die SZ, dass die Großenhainer Puppenspieler ihre Bühne und die Figuren in jüngere Hände geben wollen. Die frühere Lehrerin Erika Ullmann, Stephanie Becker und ihr Mann – ehemaliger Stadtrat – sind schon lange Rentner und wollten sich irgendwann nicht mehr mit dem Bühnentransport abmühen. Gründungsmitglied Joachim Jatzke, der langjährige Erzähler und Regisseur der Gruppe, starb 2014. Seinen Platz nahm Karl-Heinz Becker ein. Gemeinsam bestritt die Gruppe in 15 Jahren über 130 Auftritte.

Er liebt vor allem den Teufel

„Meine Tochter und meine Enkelin Elisa wollen mich nun im Vertretungsfall bei den Vorführungen der Puppenbühne unterstützen“, sagt Erika Ullmann freudig. Und erinnert daran, dass das erste Kasperletheater auch das ihrer Enkelin war. Die ist nun selbst schon Mama. Der dreijährige Sohn Eric, Erika Ullmanns Urenkel, liebt die Handpuppen und vor allem den Teufel, wie Erika Ullmann erzählt.

2003 hatte die Gruppe ein neues, größeres Theater erhalten, das im Bauhof hergestellt wurde. Die damalige Leiterin des Museums, Frauke Hellwig, gab es in Auftrag. „Nach einer Bauanleitung für Puppenbühnen sollte die Technik die Vorhaben besser unterstützen“, erinnert sich Erika Ullmann. Die Bühne ist seitdem gut transportabel und leicht zu zerlegen. Sie ist bei geringer Vorbereitung schnell bespielbar und nimmt beim Transport wenig Platz ein. So fanden nicht wenige Aufführungen der AG Puppenspiel in Kindereinrichtungen, im Kinder- und Familienservice, in Seniorenheimen und zu privaten Anlässen statt. „Wir konnten mit unseren Handpuppen viele Zuschauer zum Staunen bringen“, freut sich Erika Ullmann.

Und diese Freude teilen nun auch ihre Familienmitglieder. Kathrin Müller ist Biologielehrerin an der Oberschule Ebersbach. „Es ist immer so schön, wenn die Puppen bei uns zu Haus herausgeholt werden“, sagt sie. Es tat ihr leid, dass die Zukunft der kleinen Bühne lange ungeklärt war. „Deshalb springe ich ein, wenn meine Hilfe gebraucht wird. Ich mache das gern“, versichert Kathrin Müller.

Echter Hohnsteiner Kasper

Denn sie weiß ja auch, wie viel Herzblut ihre Mutter in die Figuren gesteckt hat. Erika Ullmann hat die Charaktere gestaltet und sie typisch angezogen. Auch die Kulissen sind selbst hergestellt, Requisiten für die Stücke Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, Frau Holle oder „Großalarm in Uhrenhain“ besorgt. Sogar ein echter Hohnsteiner Kasper mit langer Nase, blauer Mütze spielt mit und begrüßt vor jeder Aufführung die Zuschauer.

Wer mehr über Handpuppen und Marionetten wissen und richtige alte Kaspertheater sehen will, hat im Museum Alte Lateinschule wieder vom 27. bis 30. Dezember und ab 31. Januar.

Die Ausstellung „Kasper und Co“ wird bis 5. März 2017 gezeigt.

