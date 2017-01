Handlungsbedarf am Gründelstadion Die Schneeberge vom Dach der Eishalle in Geising lassen sich nur mühsam abschaufeln. Das hat verschiedene Gründe.

In und auf dem Gründelstadion dreht sich alles ums Eis. Denn das vom Dach runter zu bekommen, ist gar nicht so einfach. © Archivfoto/Egbert Kamprath

Viele Helfer waren in den letzten Tagen auf dem Hallendach des Geisinger Gründelstadions zugange, um dort den Schnee herunterzuschaufeln. Leicht hatten sie es nicht, sagt Reiner Fischer, der in der Stadt Altenberg für das Gründelstadion zuständig ist. Denn wiedermal zeigte sich, dass beim Bau des Daches einige Dinge nicht berücksichtigt wurden. „Uns fehlt ein ordentlicher Zustieg zum Dach“, sagt Fischer. Zudem gebe es auf dem Dach keine Vorrichtungen, an denen man Seile zur Sicherung befestigen kann, sogenannte Haltepunkte. Es fehle auch ein sicherer Übergang über das Glasdach zum Hauptdach.

Das alles müsse bei einem geplanten Umbau des Daches nachgebessert werden. Ob die Stadt einiges davon in diesem Jahr in Angriff nehmen kann, wisse er nicht. „Im Frühjahr wird es eine Begehung mit dem Bauamt geben“, kündigt er an. Außerdem soll in diesem Jahr eine Studie erarbeitet werden, die den Investitionsbedarf ermitteln. Konkret geht es um Verbesserungen am Hallendach, der Außenhülle und der Belüftung. Fischer hofft, dass die Studie noch in diesem Jahr fertig wird, um auf deren Grundlage 2018/19 Fördermittel für den Umbau beantragen zu können.

Die Schneefälle und Schneeverwehungen führten in den letzten Tagen dazu, dass sich auf dem Gründelstadion Schneeberge türmten. Um ein Einbrechen des Daches zu verhindern, wurde am Montag vor einer Woche mit dem Abschaufeln des Schnees begonnen. Die Eismeister wurden von den Ortsfeuerwehren Geising, Zinnwald, Altenberg und Fürstenwalde unterstützt. Hilfe kam auch von den Firmen Kamenz, Wehner und Täuber-Kühnel. „Ohne diese umfangreiche Mitwirkung wäre diese Schneeberäumung an den vier Tagen nicht zu bewerkstelligen gewesen. Dafür gebührt allen ein großes Dankeschön“, sagt Fischer.

