Handicap gemeistert Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Die Vorzeichen für die Muldentaler Frauen vorm Spiel bei Fortschritt Mittweida waren alles andere als optimal. Beide Torhüterinnen und vier Feldspielerinnen fehlten. Jana Alberts stellte sich zwischen die Pfosten, da sie diese Position schon in Waldheim spielte. In Hälfte eins tasteten sich beide Teams ab, wobei sich Muldental schwer mit dem Angriffsspiel des Gegners tat und zur Pause knapp zurück lag. Mit Wiederanpfiff zeigte sich die Muldentalerinnen wie ausgewechselt. Mit fünf Toren in Folge setzten sie sich auf 13:17 ab und bauten den Vorsprung bis zum Ende auf 22:29 aus (DA/jmü)

Fortschritt Mittweida - HSG Muldental 22:29 (13:12)

HSG Muldental 03: Feldmann (3), Alberts, Pfütze (2), Kirchhof (6/3), Jantos (2), Berthold (4), Backofen (8), Ullmann (1), Weisemann.

