Handicap braucht Hilfe Beim Diakoniewerk Oberlausitz arbeiten über 600 Mitarbeiter zum Wohle behinderter Menschen. Das ist eine Herausforderung.

Julia Adler erlebt als Praktikantin den Arbeitsalltag in der Pflege im Katharinenhof Großhennersdorf. Sie hat großen Respekt vor der Verantwortung in diesem Job. © Rafael Sampedro

Großhennersdorf. Der Katharinenhof muss es sein. Julia Adler hat sich diese weithin bekannte und größte Einrichtung des Diakoniewerkes Oberlausitz extra für ihr Praktikum ausgesucht. In ihrer Ausbildung zur Sozialversicherungsfachfrau bei der Krankenkasse AOK betrachtet die 21-jährige Oberseifersdorferin die alltäglichen Notwendigkeiten im Umgang mit Behinderten meistens von einer anderen Warte aus. Jetzt ist sie mittendrin, betreut und pflegt mehrfach schwerstbehinderte Erwachsene zwischen 35 und 55 Jahren. „Ich habe großen Respekt vor denen, die hier täglich arbeiten, das ist so viel Verantwortung“, sagt die Auszubildende, die für ihren Beruf noch anderthalb Jahre lernen muss. Ganz unbekannt ist das Haus für die Praktikantin freilich nicht: Ihre Mutter arbeitet hier. Doch selbst Erfahrungen zu machen, sei noch einmal etwas ganz anderes.

Die junge Frau hat sich für ihren Ausflug in die Praxiswelt einen der größten Arbeitgeber dieser Branche in den Landkreisen Görlitz und Bautzen ausgesucht: Etwa 650 Mitarbeiter betreuen und beschäftigen ungefähr 1 200 Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Einrichtungen. Hauptsitz ist der Herrnhuter Ortsteil Großhennersdorf, wo das größte und älteste Gebäude des Diakoniewerkes steht.

„Unser Verein und unsere Arbeit stehen auf drei Säulen“, erklärt Geschäftsführer Albrecht Ludwig. Da sind erstens die Wohnmöglichkeiten in Heimen, die neben dem Katharinenhof auch im Haus Friedenshoffnung in Berthelsdorf, in Kemnitz, im Oppacher Lindenhof oder auch in den Außenwohngruppen gegeben sind. Ein zweites Standbein sind die Schulen, die sich in Löbau und Großhennersdorf konzentrieren: Dazu zählen neben der Evangelisch-diakonischen Grundschule die Förderschulen für geistig Behinderte sowie zwei Berufsausbildungen, die das Diakoniewerk anbietet.

Große Bedeutung haben – als drittes Feld – die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die das Diakoniewerk an sechs Standorten in beiden Landkreisen betreibt. „Während die Werkstätten der zahlenstärkste Bereich sind, sind die Wohnangebote die umsatzstärksten, aber auch personalintensivsten“, ordnet Albrecht Ludwig ein. Auf der Suche nach Mitarbeitern ist das Diakoniewerk bei einem so großen Arbeitsfeld im Grunde ständig: „Ja, die Arbeit ist anspruchsvoll und auch durchaus schwer“, gibt Ludwig ohne Umschweife zu. Jobwechsel kommen immer wieder vor. Aber bislang sei es immer gelungen, gutes Personal zu bekommen – auch, wenn man manchmal etwas Geduld haben musste. Froh ist Ludwig, wenn sich Frauen und Männer gleichermaßen für die Berufe begeistern können. „Das ist wichtig, dass unsere Bewohner männliche und weibliche Ansprechpartner haben“, sagt er.

Dass quasi vor der eigenen Haustür mit der Herrnhuter Diakonie gleich ein weiterer Verband der Wohlfahrtspflege angesiedelt ist, sieht Ludwig nicht als Problem: „Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz“, sagt er. Viel größere Sorgen machten ihm mitunter politische Entscheidungen wie das Bundesteilhabegesetz, das seit diesem Jahr gilt. Es soll eigentlich die Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen beispielsweise auf dem ersten Arbeitsmarkt verbessern. Aber es gibt in der Branche Befürchtungen, dass die Zahl derer, die Leistungen aus den Kassen erhalten, schrumpfen wird, und Betroffene nötige Unterstützung nicht mehr erhalten können. Noch liefen aber Gespräche, sodass noch unklar ist, welche Auswirkungen es konkret für die Werkstätten oder auch für die Wohnbetreuung geben wird.

Dass sich die Einrichtungen des Diakoniewerkes so weit über die Oberlausitz verteilen, liegt daran, dass die früher meist kirchlich betriebenen Einrichtungen nach der Wende wie Puzzlesteine zueinander fanden, weil neue Organisationsstrukturen nötig waren. Die Einrichtungen im Bautzener Gebiet kamen dann 1993 dazu. Jedes Haus hat demnach seine eigene Geschichte. Und gerade bei so alten Einrichtungen wie dem Katharinenhof gibt es nicht nur helle Seiten in der Geschichte: „Wir haben versucht, vieles aufzufangen, aufzuarbeiten und die Bedingungen deutlich zu verbessern“, erklärt Albrecht Ludwig. Nicht alles sei abgeschlossen. Abgeschlossen ist auch der Arbeitstag von Praktikantin Julia Adler noch nicht: „Jetzt geht’s zum Frühlingsfest für unsere Bewohner“, sagt sie – und steckt einen Schmetterling ins Haar.

