Handgranaten gefunden

Granaten gefunden Großdubrau/Bautzen. Bei Erdbauarbeiten in einer Baustelle auf der Brehmer Straße im Großdubrauer Ortsteil Sdier legte ein Bagger am Freitagmittag ein mit Patronen gefülltes Magazin und eine Handgranate aus dem 2. Weltkrieg frei. Die Gegenstände wurden durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst beräumt. Durch Spaziergänger wurde im Waldgebiet nahe Lubachau ebenfalls eine Handgranate aus dem 2. Weltkrieg aufgefunden. Die stark verrostete Granate entsorgte ebenfalls der Kampfmittelbeseitigungsdienst.

VW übersehen Kamenz. Eine 34-jährige Daewoo- Fahrerin hatte am Freitag gegen 12.50 Uhr die Absicht, aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Macherstraße in Kamenz aufzufahren. Dabei übersah sie vermutlich den aus Richtung Hoyerswerdaer Straße kommenden VW. Der 39-jährige Touran-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Auf Fahrschulauto aufgefahren Bautzen. Eine 17-jährige Fahrschülerin befuhr am Freitag gegen 17.55 Uhr die Muskauer Straße in Bautzen stadtauswärts. Ihr 62-jähriger Fahrschullehrer saß neben ihr in dem VW Golf. Die junge Frau musste die Geschwindigkeit des Fahrschulautos verkehrsbedingt verringern. Als sie den Pkw fast bis zum Stillstand abbremste, fuhr ihr ein VW Golf hinten auf. Der 31-jährige Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Unter Drogeneinfluss am Steuer Kamenz. Am Freitagvormittag kontrollierte die Polizei auf der Pulsnitzer Straße im Kamenzer Ortsteil Gelenau einen Chevrolet-Fahrer. Ein Drogentest bei dem 32-Jährigen verriet den Konsum von Cannabis und Amphetaminen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und begleiteten ihn zur Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Zentralregister sowie ein Monat Fahrverbot.

Auf der Autobahn an die Leitplanke geraten Pulsnitz/Ottendorf-Okrilla. Ein 49-jähriger Volvo-Fahrer am Sonnabend gegen 5.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er zwischen den Abfahrten Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Schutzplanke. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde durch einen Abschleppdienst von der Autobahn geschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Randalierer unterwegs Schirgiswalde-Kirschau. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonnabend in Schirgiswalde am Niedermarkt offenbar aus purer Zerstörungswut zwei Papierkörbe aus Beton. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Audi mit Füßen getreten Königsbrück. Auf einen Audi hatten es unbekannte Täter in Königsbrück abgesehen. Sie beschädigten einen auf dem Anwohnerparkplatz auf der Straße Zum Erlicht abgestellten Audi A 4, indem sie mehrfach mit den Füßen gegen Kotflügel und Stoßstange traten. Dabei verursachten sie einen geschätzten Schaden von etwa 4000 Euro an dem Jahreswagen. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonnabend, 11.45 Uhr, ereignet haben.