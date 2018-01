Handgemenge zwischen

Heranwachsenden

Hoyerswerda. Zwei Gruppen Heranwachsender sind am Freitagabend gegen 21 Uhr an der Bautzener Allee in Hoyerswerda aneinandergeraten. Nach einem anfänglichen Wortgefecht kam es zwischen den jungen Männern und Frauen zu einem Handgemenge. Dabei erlitt eine der beteiligten Personen leichte Blessuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird zu klären sein, welche von den zwölf Personen, es handelte sich um neun Deutsche und drei Asylsuchende im Alter zwischen 15 und 22 Jahren, in welcher Form beteiligt waren. (kk/rgr)

Feuerwehren mussten

Garagen-Brand löschen

Wiednitz. Am Sonntag gegen 7 Uhr brannte in Wiednitz an der Leippschen Straße eine Doppelgarage. Das einzeln stehende Gebäude geriet vermutlich aufgrund von Funkenflug nach Handwerksarbeiten in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Bernsdorf und Wiednitz löschten das Feuer. Es bestand keine Gefahr für die umliegenden Gebäude. Der Eigentümer schätzte den entstandenen Sachschaden an der Garage, in der während des Brandes auch ein Auto stand, auf etwa 22 000 Euro. (kk/rgr)

