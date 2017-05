Handgemenge in der Albertstraße Fußgänger soll einen Autofahrer provoziert und dann zugeschlagen haben.

In der Albertstraße kam es am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei ein 33-Jähriger leicht verletzt und letztlich im Krankenhaus behandelt wurde. Vorausgegangen sei der Auseinandersetzung nach Zeugenaussagen ein Vorfall in der Schlachthofstraße, wo ein unbekannter Fußgänger gegen einen Pkw Opel geschlagen haben soll. Als der Pkw-Fahrer (19) und seine Begleiter den Fußgänger dann zur Rede stellen wollten, kam es zu einem Handgemenge, wobei Letzterer auf einen 33-Jährigen einschlug.

Der Täter soll etwa 45 bis 50 Jahre alt sein und schulterlanges, gelocktes, schwarzes Haar haben. Bekleidet war er mit einem grauen Polo-Shirt mit Kragen sowie einer knielangen Hose. Er verließ den Tatort in unbekannte Richtung. Beim Schlag gegen den Pkw entstand kein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

