Handgemenge am Stausee Quitzdorf Rund um das Gewässer haben Diebe in der Vergangenheit viel gestohlen. Nun sind zwei Täter gestellt worden.

Am Montagabend sind zwei Einbrecher in Sproitz in einen Betrieb an der Seer Straße eingebrochen. Der 64-jährige Eigentümer und sein Sohn überraschten die Täter und riefen die Polizei. Die vier Männer gingen dann jedoch in einem Handgemenge mit Schaufeln, Holzlatten und Pfefferspray aufeinander los. Dabei erlitt der 41 Jahre alte Sohn des Unternehmers leichte Verletzungen. Die beiden unbekannten Täter entkamen in die Dunkelheit.

Die alarmierten Streifen des Polizeireviers Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf suchten die waldreiche Umgebung des Tatorts ab. Dabei unterstützte die Beamten am Boden auch ein Hubschrauber der sächsischen Bereitschaftspolizei. Auf einem Waldweg in der Umgebung des Tatorts entdeckten Polizisten das vermutliche Fluchtfahrzeug der Einbrecher. Sie stellten den VW Golf mit Senftenberger Kennzeichen sicher.

Am Dienstagmorgen meldete ein Autofahrer gegen 06:30 Uhr der Polizei, dass er bei Sproitz einen fremden Mann in auffallend verschmutzter Kleidung auf einem Damenfahrrad gesehen hatte. Eine Streife des örtlichen Reviers, welche noch in der Umgebung nach den geflüchteten Tätern suchte, ergriff den Tatverdächtigen wenig später. Es handelte sich um einen 44-jährigen polnischen Staatsbürger. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Ob es eine Verbindung zu anderen Delikten am Stausee Quitzdorf gibt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. In den zurückliegenden Wintermonaten ist rund um den Stausee Quitzdorf wiederholt in Bungalows eingebrochen worden. (SZ)

