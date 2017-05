Handgemachtes in Kreinitz Der 7. Regionalmarkt lockt mit einem bunten Programm und Handarbeiten, die Träume wahr werden lassen.

Besucherandrang beim 7. Regionalmarkt „Hausgemacht“ in Kreinitz.

Schon lange hatte sich Torsten Hoffmann ein solches Vogelhaus gewünscht: schlicht, aus stabilen Holzbalken und handgemacht. Doch nirgendwo konnte er es finden. „Die meisten Vogelhäuser, die ich bisher gesehen habe, sind aus Holzplatten gewesen. Doch ich habe nach einem gesucht, das aus Balken besteht. Genauso wie unser echtes Haus“, erklärt Hoffmann seinen langgehegten Wunsch.

Auf dem 7. Regionalmarkt „Hausgemacht“ in Kreinitz wird der Oberpfälzer, der momentan mit seiner Frau zu Besuch bei Bekannten in der Region ist, am vergangenen Sonntag endlich fündig. Zwischen Töpfereien, Honig, Sanddorn, Bildern und Skulpturen entdeckt er auf dem Markt der hand- und hausgemachten Arbeiten das Vogelhaus seiner Träume am Stand der Riesaer Lebenshilfe.

Es ist das letzte verfügbare Stück. Torsten Hoffmann fackelt nicht lange, überreicht Matthias Müller das Geld und nimmt das Vogelhaus vom Lebenshilfe-Mitarbeiter entgegen. „Jetzt muss ich es nur noch sicher bis zum Auto tragen“, scherzt er, klemmt sich die Holzhütte unter den Arm und schlendert mit seiner Frau und seinen Bekannten davon.

Mitten hinein in die Besuchermenge, die sich am Bratwurststand um den besten Platz drängt, auf den Bänken vor der Bühne dem Fichtenberger Schalmeienorchester lauscht oder sich auf der Hüpfburg vergnügt. Das Festgelände der SG Kreinitz ist prall gefüllt, fast alle Sitzplätze sind belegt und die Stände gut besucht.

Vom Wetter verschont

Das haben die Macher des 7. Regionalmarktes „Hausgemacht“ auch dem Wetter zu verdanken, das sich an diesem Sonntag gnädig zeigt, zumindest gegenüber den Kreinitzern. Während es in Riesa wie aus Kübeln schüttet, ist in Kreinitz nur ein fürchterliches Krachen zu hören. Doch mehr als ein einschüchterndes Donnern erleben die Händler und Besucher nicht, die Regenfront zieht vorüber, die Stände bleiben trocken.

Matthias Müller von der Lebenshilfe freut es, er kann sich an diesem Tag nicht beklagen. „Wir haben bereits einige Objekte verkauft“, sagt er am Nachmittag. „Besonders die größeren Arbeiten gehen heute über die Ladentheke. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie gefragt unser Stand auf diesem Markt ist.“

Die Käufer wiederum sind erstaunt, wie hochwertig die Arbeiten sind, die die Lebenshilfe im Angebot hat. „Die Qualität ist hervorragend, da gibt es wirklich keine Mängel“, sagt Torsten Hoffmann. „Und dann kann man mit dem Geld der Lebenshilfe auch noch etwas Gutes tun. Wer kauft da nicht gern?“, ergänzt seine Frau mit einem Lächeln, das Matthias Müller nur entgegnen kann.

„In all unseren Werken stecken viele Stunden Arbeit, jedes Objekt geht durch mehrere Hände, wird gesägt, geklebt, geschraubt. Es ist vom ersten bis zum letzten Schritt liebevolle Handarbeit“, erklärt er. Dass die Besucher dies zu schätzen wissen und die Lebenshilfe unterstützen, mache ihn besonders glücklich.

Und auch an den anderen Ständen mit hand- und hausgemachten Produkten wechseln Geldscheine ihre Besitzer, werden Tüten vollgepackt und Fachgespräche über den Entstehungsprozess der Objekte geführt. Das Handwerk genießt an diesem Tag einen hohen Stellenwert auf dem Markt in Kreinitz.

Wer sich dagegen weniger für das Hand- und Hausgemachte interessiert, sieht sich das bunte Programm der Kinder der Kita „Tausendfüßler“ aus Kreinitz oder die Vorführung der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes an. Oder genießt bei Schlagermusik ein Eis aus dem Hofladen Mahlis, ganz regional, wie es der Markt im Motto stehen hat. Das Wetter bietet die besten Bedingungen für ein Volksfestwochenende.

