Handgemachte Unterhaltung Am Mittwoch lockt das 19. Puppenspielspektakel in die Neustadthalle.

Am 22. November gibt es das 19. Puppenspielspektakel in der Neustadthalle. © Archivfoto: Steffen Unger

Am Buß- und Bettag an diesem Mittwoch sind in der Neustadthalle die Puppen los. Mit 16 Vorstellungen lockt das 19. Puppenspielspektakel große und vor allem kleine Besucher. In mehreren Räumen werden verschiedene Stücke gezeigt. Es werden beliebte Märchen sowie lustige und spannende Geschichten gespielt. Die Zuschauer können die Schelme „Max und Moritz“ begleiten, auf die Suche nach der „Goldenen Gans“ gehen und „Petterson“ bei seinem Abenteuer zuschauen. Die Vorstellungen gestalten diverse Puppenspieler aus der Region, beispielsweise das Dresdner Figurentheater oder die Puppenbühne Spinnrad. Geeignet sind die Stücke ab drei, vier und fünf Jahren und dauern jeweils eine Dreiviertelstunde.

Im Foyer der Neustadthalle wird es zudem für die Kinder eine Mal- und Bastelstraße sowie Kinderschminken geben. Los geht es 10 Uhr, die letzte Vorstellung ist 16.30 Uhr. Die Karten für das Puppenspielspektakel sind an der Tageskasse erhältlich. Erwachsene zahlen elf Euro und Kinder sieben, es gibt auch Familienkarten. Wer nach den Vorstellungen noch das benachbarte Freizeitbad Mariba besuchen möchte, erhält dafür vergünstigten Eintritt. (SZ)

19. Puppenspielspektakel, 22.11., 10 Uhr, Neustadthalle

