Handfester Streit nach Spuck-Attacke Angriffe auf Politiker-Büros in Sachsen nehmen zu – wie etwa auf das der AfD in Görlitz.

Detlef Lothar Renner leitet das Büro des Görlitzer AfD-Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel an der Berliner Straße. © Nikolai Schmidt

Daumen und Kniegelenk tun noch weh, ein Zahn musste gezogen werden. Das ist das Ergebnis einer handfesten Auseinandersetzung, die bereits am 22. Juni an der Berliner Straße stattfand. Einer der Beteiligten ist Detlef Lothar Renner. Er führt das Büro des Görlitzer AfD-Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel. Und er hatte beobachtet: Wiederholt kam ein Mann am Büro des Abgeordneten vorbei und bespuckte die Scheiben. Das war Detlef Lothar Renner schließlich zu viel, er hielt den Mann am Arm fest, wollte ihn, so sagt er, der Polizei übergeben.

Aber der Mann wehrte sich, verletzte den Bürochef. „Er hat mich auf die andere Seite der Berliner Straße gezogen, mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen“, schildert Detlef Lothar Renner. Ein Kellner vom Café Central habe schließlich die Polizei gerufen, sagt er. Was den AfD-Büroleiter ärgert: Es hätten Passanten aus sicherer Entfernung zugeschaut und nichts unternommen. „Sie haben offensichtlich nicht mitbekommen, worum es überhaupt ging“, vermutet Detlef Lothar Renner. Attacken auf Büros von Politikern – kein Görlitzer Einzelfall. Der MDR hat in einer Umfrage bei den mitteldeutschen Innenministerien herausgefunden: Die Zahl steigt. Im vergangenen Jahr wurden demnach allein gegen die sächsische CDU 27 Straftaten registriert, heißt es. Die Linke und die AfD waren 2015 jeweils 20-mal von Übergriffen betroffen. 2014 waren insgesamt lediglich vier Vorfälle gemeldet worden, so die Recherchen des Senders.

Sachsen ist allerdings keine Ausnahme in Mitteldeutschland. In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der politisch motivierten Straftaten gegen Politiker und politische Einrichtungen mehr als verdreifacht, in Thüringen hat sich die Zahl 2015 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Detlef Lothar Renner jedenfalls hatte zwar Anzeige erstattet. Diese wird aber nicht weiterverfolgt. Das bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, Till Neumann. „Es handelt sich um eine beiderseitige Körperverletzung“, erläutert er. Diese Verletzungen seien zudem noch relativ leicht gewesen. „Eine öffentliche Anklage wird nur erhoben, wenn ein öffentliches Interesse besteht“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das sei in diesem Fall nicht gegeben gewesen. Weder erhebliche Verletzungen noch niedere Beweggründe seien in dem Fall auszumachen. „Wir haben beide Parteien auf die Möglichkeit der Privatklage verwiesen“, sagt Till Neumann.

AfD-Bürochef Detlef Lothar Renner ist alles andere als erfreut über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, will nun aber zumindest zivilrechtliche Schritte einleiten. „Ich kann ja nicht auf den Kosten für die Behandlungen sitzen bleiben“, sagt er. Er will nun Schmerzensgeld, Aufwand der Verletzungsfolgen und Behandlungskosten, die nicht von der Berufsgenossenschaft getragen werden, einklagen.

