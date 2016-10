Handfester Streit nach einem Foul

Unbekannter legt Äste auf Straßen Schönbach/Ebersbach. Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend offenbar einen größeren Ast auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Schönbach und Ebersbach gelegt. Ein 63-jähriger Mann befuhr mit seinem Renault Megane die Strecke und bemerkte das etwa 2,5 Meter lange Hindernis. Er stieg aus, um den Ast wegzuräumen. Dabei bemerkte er neben sich eine Person am Fahrbahnrand. Der 63-Jährige stieg sofort wieder in sein Auto ein und fuhr davon. Beim Wegfahren hörte er wie etwas gegen sein Wagen flog. Die Polizei registrierte in der Vergangenheit mehrere ähnliche Sachverhalte, die sich auf den Ortsverbindungsstraßen zwischen Kottmarsdorf und Ebersbach, Schönbach und Ebersbach sowie auf der Ortsumfahrung Neugersdorf ereigneten. Bei einigen Taten bewarf jemand die haltenden Fahrzeuge mit verschiedenen Gegenständen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10000 Euro. Mehrere Zeugen gaben an, eine Person beobachtet zu haben. Dabei soll es sich um einen etwa 30- bis 40-jährigen Mann handeln, der etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß ist, eine schlanke und sportliche Gestalt besitzt und bei der Tat eine Winterjacke sowie eine Mütze trug. Außerdem nahmen Zeugen eine Lichtquelle – vermutlich eine Stirnlampe – und ein Fahrrad wahr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hilfe bei der Ergreifung des Täters. Zeugen, die derartige Sachverhalte beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich beim Polizeirevier Zittau-Oberland (03583620) melden.

Diebe stehlen Fords Görlitz. Unbekannte haben am Sonntagabend in Görlitz einen Ford Mondeo an der Reichertstraße entwendet. Der Zeitwert des grauen Fahrzeugs mit den Kennzeichen GR-HK 515 beträgt etwa 20000 Euro. Zudem ist ein silberner Ford Kuga ist in den vergangenen Tagen in der schlesischen Straße verschwunden. Das Auto mit den Kennzeichen GR-PH 2002 war noch kein Jahr alt. Der Zeitwert wird mit etwa 24000 Euro angegeben. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Schmierereien an der Jahnstraße Eibau. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagvormittag in Eibau mehrere Objekte an der Jahnstraße beschmiert. Die Täter sprühten verschiedene Graffiti an die Wände zweier Scheunen, eines Wirtschaftsgebäudes, einer Garage sowie eines Glascontainers. Den entstandenen Sachschaden bezifferten die Eigentümer auf insgesamt etwa 1000 Euro.

Unbekannte stehlen Caddy Jonsdorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Jonsdorf einen VW Caddy entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen TO-SJ 422 befand sich an der Hainstraße, als die Täter zuschlugen. Die Eigentümerin beziffert den Zeitwert des Wagens mit etwa 5000 Euro. Im Fahrzeug befanden sich außerdem ein Multikinderanhänger und ein Kindersitz im Gesamtwert von etwa 1420 Euro.

Wildunfall in der Kurve Rietschen. In Rietschen ist am Sonntagmorgen ein Wildunfall passiert. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die S131 in Richtung Neuliebel, als in einer Kurve ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.