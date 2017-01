Gerichtsbericht Handfester Streit im Tierheim Ein Gespräch mit seinem Chef machte einen Mitarbeiter in Freital so wütend, dass er eine Hundeleine warf. Das hat nun Folgen.

© dpa

Das alles wäre wohl gar nicht passiert, wenn er nicht die beiden verletzten, kleinen Hunde hätte vors Haus tragen müssen, ärgert sich der Angeklagte. „Die waren voller Flöhe und die wollte ich nicht mit nach Hause schleppen“, erklärt er dem Richter. Nur einmal habe er die Welpen nach draußen gebracht und am nächsten Tag diese Arbeit verweigert.

Dem Chef des Tierheims auf dem Windberg in Freital hatte das aber gar nicht gefallen. Er bestellte den Ein-Euro-Jobber im Juli vergangenen Jahres zu sich ins Büro. Dort eskalierte das Gespräch derart, dass der Angeklagte schließlich eine Hundeleine nach seinem Vorgesetzten warf und ihn damit am Hinterkopf leicht verletzte.

Am Amtsgericht in Dippoldiswalde räumt der Deutsche nun ein, auf seinen damaligen Chef losgegangen zu sein. „Als der zu mir sagte, dass ich zu machen habe, was die anderen Mitarbeiter mir auftragen, kochte die Wut in mir hoch“, gesteht der 58-Jährige. Er habe sich gefragt, wie sein Arbeitgeber dazu komme, so mit ihm zu reden. Schikane sei es, so schimpft der Mann, dass er auch Instruktionen von Mitarbeitern hätte befolgen sollen, die damals erst kurze Zeit im Heim tätig waren.

Dass der Ton, den der Geschädigte angeschlagen hatte, recht fordernd war, bestätigt eine Zeugin. Sie berichtet, dass der Tierheimleiter dem Angeklagten nachdrücklich klar gemacht hatte, dass er den Anweisungen aller anderen Angestellten Folge zu leisten hat. „Daraufhin wurde Herr R. wütend, ging um den Tisch und schlug mit der Leine auf Herrn G. ein.“ Weiter sagt sie, dass der Geschädigte sich zur Wehr gesetzt und dabei heftig an eine Schrankkante gestoßen sei. Auch dass er von der Leine am Kopf getroffen wurde, hatte sie gesehen.

Da er sich zum Verhandlungstermin arbeitsbedingt entschuldigen lassen musste, kann der Leiter des Freitaler Tierheims nicht zu dem Vorfall befragt werden. Weil die Zeugin den Tathergang klar und schlüssig beschrieben hat und der Angeklagte den Hieb mit der Leine nicht leugnet, muss das Opfer dann auch nicht zwingend gehört werden.

Warum die Situation im Büro so hochgekocht ist, kann Richter Heinz-Christian Mansch nachvollziehen. Trotzdem habe es keinen Grund gegeben, auf eine verbale Auseinandersetzung mit körperlicher Gewalt zu reagieren, mahnt er den Angeklagten und spricht ihn wegen gefährlicher Körperverletzung – allerdings in einem minder schweren Fall – schuldig.

Der Freitaler muss nun 1350 Euro Strafe zahlen oder ersatzweise gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Seinen Job im Tierheim ist er los.

