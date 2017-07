Handeschütteln mit dem Europameister U-21-Nationalspieler Maximilian Arnold besucht seinen ersten Verein, hinterlässt glückliche Fans – und ein großes Geschenk.

Der kleine Valentin (l.) mit seinem großen Idol, dem Fußballprofi Maximilian Arnold. Foto: Sebastian Schultz © Sebastian Schultz

Valentin ist einer der größten Fans von Maximilian Arnold – und vielleicht ist der auch einer der kleinsten. Am Freitag ist der Dreijährige seinem Idol in Strehla ganz nahe gekommen: Bei der Autogrammstunde am Strehlaer Sportplatz mit dem 23-jährigen Profifußballer vom VfL Wolfsburg war Valentin einer der Ersten, der sich einen Handschlag und eine Unterschrift sicherte. Rund 70 Leute kamen, um den U-21-Europmeister zu sehen. Maxi Arnold, der von 2000 bis 2003 beim Strehlaer Sportverein gekickt hatte und dessen Familie in der Stadt lebt, war am Rande seines Heimaturlaubs vorbeigekommen. Im Gepäck hatte er einen 15 000-Euro-Scheck für seinen früheren Klub. „Es ist eine Ehre, dass ich etwas zurückgeben kann“, so der heimatverbundene Fußballer. Der SV Strehla revanchierte sich mit einer Ehrenmitgliedschaft für seinen früheren Spieler.

Jetzt freut sich der Mittefeldakteur auf die neue Bundesliga-Saison, in deren Vorbereitung er mit seinen Mannschaftskollegen in wenigen Tagen starten wird. Nach der verkorksten Vorsaison gebe es „viel nachzuholen.“ Am Sonntag bricht der 23-Jährige wieder nach Wolfsburg auf. (SZ)

