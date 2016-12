Handelsriese Metro spaltet sich auf Der Konzern wird in zwei selbstständige Unternehmen geteilt. Media Markt und Saturn kommen unter das Dach einer Holding. Metro ist mit der Aufspaltung kein Einzelfall.

Aus Metro werden Metro und Ceconomy: Der Konzern wird in zwei selbstständige Unternehmen aufgespalten. © dpa

Die Verbraucher müssen sich wieder an einen neuen Firmennamen gewöhnen: Ceconomy. Er steht für den künftigen Mutterkonzern der Elektronikketten Media Markt und Saturn. Nötig macht den neuen Kunstnamen die geplante Aufspaltung des Handelsriesen Metro in eine Elektronikkette und einen Lebensmittelspezialisten. Denn der Traditionsname Metro bleibt bei der Lebensmittelsparte, wie Metro-Chef Olaf Koch am Donnerstag in Düsseldorf ankündigte. Die Elektronikketten selbst werden allerdings wie bisher unter den Marken Media Markt und Saturn firmieren.

Die Aufspaltung kostet den Handelskonzern Metro erst einmal viel Geld. Das Unternehmen bezifferte die Ausgaben für den spektakulären Schritt auf rund 100 Millionen Euro. Das Management erhofft sich davon jedoch bessere Wachstumsperspektiven. Vollzogen werden soll die Teilung bis Mitte nächsten Jahres. Zunächst muss am 6. Februar aber noch die Hauptversammlung den Plänen zustimmen. Die drei Großaktionäre – die Familien Haniel, Schmidt-Ruthenbeck und Beisheim, denen rund 50 Prozent der Stimmrechte gehören – haben bereits ihre Zustimmung signalisiert. Ceconomy werde mit einem Umsatz von 22 Milliarden Euro vom Start weg die europäische Nummer eins im Geschäft mit Consumer-Elektronik sein, betonte der derzeitige Media-Saturn-Chef und designierte Ceconomy-Vorstandsvorsitzende Pieter Haas.

Der Manager erwartet durch die Trennung vom Lebensmittelhandel weitere Wachstumsimpulse für das Elektronikgeschäft. „Wir haben die besten Jahre noch vor uns“, sagte er. Denn mit der Verbindung von Online-Handel und stationärem Geschäft mit über 1 000 Filialen werde der Elektronikhändler schneller wachsen können als der Markt – mit mindestens drei Prozent pro Jahr.

Neues Ladenkonzept für Real

Der bisherige Metro-Chef Koch wird künftig den selbstständigen Lebensmittelspezialisten gleichen Namens leiten. Dort sind das Großhandelsgeschäft und die SB-Warenhauskette Real mit einem gemeinsamen Umsatz von gut 36 Milliarden Euro zusammengefasst. Bei dem in 35 Ländern aktiven Großhandelsgeschäft sieht Koch Wachstumspotenzial – nicht zuletzt durch den Ausbau des Belieferungsgeschäfts. Bei Real soll ein neues, serviceorientiertes Ladenkonzept das zuletzt lahmende Geschäft wieder ankurbeln.

Es ist geplant, dass die Aktionäre des Handelskonzerns bei der Aufspaltung für jeden ihrer Anteilsscheine sowohl eine Aktie der Metro AG als auch eine Aktie von Ceconomy erhalten. Beide Unternehmen dürften an der Börse die Kriterien für eine Notierung im MDax – dem Index der mittelgroßen Werte – erfüllen, hieß es.

Die Aufspaltung hatte Metro bereits im Frühjahr angekündigt. Der Konzern hofft, dass sich die einzelnen Unternehmensteile getrennt voneinander besser entwickeln können und auf diese Weise auch mehr Wert für die Aktionäre erzielen. Nennenswerte Synergien habe es zwischen dem Lebensmittel- und dem Elektronikgeschäft zuletzt ohnehin kaum noch gegeben, argumentierte Metro.

Der Handelsriese ist mit seiner Aufspaltung kein Einzelfall. Zurzeit erfinden sich auch andere deutsche Konzerne neu. So sucht auch die hochverschuldete Fluggesellschaft Air Berlin in ihrem Überlebenskampf Rettung in der Aufspaltung. Mit einer Kernflotte von 75 Maschinen soll von Deutschlands bisher zweitgrößter Fluglinie ab kommendem Sommerflugplan nur rund die Hälfte übrig bleiben.

Und auch Eon und RWE haben sich, getrieben von den Folgen der Energiewende, jeweils in zwei Teile aufgespaltet. Bisher scheint RWE das bessere Händchen gehabt zu haben. Im Zuge des Konzernumbaus musste das Unternehmen bisher bei Weitem nicht so viele Milliarden abschreiben wie Eon. (dpa)

