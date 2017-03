Aus dem Gerichtssaal Handelsreisender in Sachen Crystal Laut Anklage kaufte Michael K. die Drogen billig in Dresden, um sie im Westen zu verkaufen.

© Symbolfoto: dpa

Mit 49 ist Michael K. kein typischer Dealer, doch er kann auf eine lange Erfahrung zurückblicken. Seit Mittwoch steht er vor dem Landgericht Dresden wegen Handels mit Crystal im großen Stil. Laut Anklage hat er zwischen September 2015 und Mai 2016 in Dresden Crystal gekauft, um die harte Droge mit einem schönen Aufschlag in den alten Bundesländern zu verkaufen – in Kassel, Köln, im Ruhrgebiet, in Frankfurt/Main, Kaiserslautern und dem Saarland. K. ist gut herumgekommen. 45 Euro habe er pro Gramm im Einkauf gezahlt und um die 100 Euro im Verkauf erhalten – aufgrund der Nähe zu Tschechien ist der Stoff hier günstiger zu haben. Bei den ihm nun vorgeworfenen fast 3 400 Gramm kommt er auf 340 000 Euro Umsatz.

Michael W. ist Hauswirtschafter, seit vielen Jahren im Dresdner Rotlicht-Milieu unterwegs. Stets sollen Drogen dabei eine Rolle gespielt haben. Früher Kokain, heute Crystal. In einem Prozess Ende 2014 sagte K., er sei auch als „VP“, Vertrauenperson, von Ermittlungsbehörden eingesetzt worden. Diese guten alten Zeiten sind vorbei. Seit 2011 tauchte er mehrfach unter, lebte in seinem Auto und von Drogengeschäften, wie sie ihm auch jetzt vorgeworfen werden – ein Handelsvertreter in Sachen Crystal. „Der Reisende“ wurde K. auch von einem Dealer genannt, der ihn belastet hatte. K. hat zum Prozessauftakt geschwiegen.

Seit Mai 2016 sitzt er nun in Haft. K. wurde bei einem Drogengeschäft in Gorbitz gestellt. Auf seinem Handy fand die Polizei Dutzende Crystal-Deals in einem verschlüsselten Chatprogramm. K. hatte als Passwort ausgerechnet sein Geburtsdatum genutzt. Der Prozess wird fortgesetzt.

