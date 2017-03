Handelskette will an die Lessingschule Der Stadtrat berät am Mittwoch zum weiteren Umgang mit dem Filetstück an der Oststraße. Es geht um die Ausschreibung von Einzelhandel und/oder Wohnen.

Die freie Fläche unterhalb der Kamenzer Lessingschule zählt zu den Filetstücken der Stadt. © Matthias Schumann

Auf die Fläche unterhalb der Lessingschule in Kamenz kommt wieder Bewegung. Der Stadtrat wird am Mittwoch ab 17 Uhr eine Vorlage beraten, die der „Weiterentwicklung des Gründerzeitquartiers“ dienen soll. Dabei spielt offenbar ein „konkretes Kaufangebot einer Handelskette“, das der Stadt Ende des Jahres zugegangen ist, eine entscheidende Rolle.

Mehrere Ausschüsse und auch der „Ältestenrat“ der Fraktionschefs haben intensiv dazu vorberaten. Dabei sei herausgestellt worden, dass ein Verkauf der Fläche an ein Ausschreibungsverfahren gebunden ist. Dabei sei neben der Handelsnutzung auch eine Wohnnutzung alternativ zu prüfen, heißt es sinngemäß. Das „vorliegende Angebot“ sei finanziell attraktiv, sodass aus den erzielbaren Erlösen andere der Stadtentwicklung dienende Maßnahmen mitfinanziert werden könnten, wie es wörtlich heißt. Gleichwohl würden „die Grundinteressen vieler Stadtratsmitglieder“ gesehen, die nach einer Alternative zur ausgewiesenen Handelsnutzung suchen.

Am 4. Mai 2016 hatte der Stadtrat nach heftigen Debatten auch in der Bevölkerung ein „Umsetzungsstopp“ für mögliche Handelspläne beschlossen. Mit dem neuen Beschluss zur „Nutzung der Freifläche unterhalb der Lessingschule“ würde dieser Stopp aufgehoben. Die Ratssitzung am 29. März ist öffentlich. (SZ)

