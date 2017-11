Handels-Vorhaben in der Schwebe Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat ab 16.15 Uhr, ob es mit dem Bid-Projekt in der Görltizer Innenstadt weitergeht.

Schöner einkaufen in Görlitz, eines der Ziele des Bid-Vorhabens. Aber das Projekt ist in der Stadt umstritten. Heute entscheidet der Stadtrat, ob es weiter verfolgt wird. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Heute steht der Beschluss zu einem „Bid Görlitzer Innenstadt“ auf der Tagesordnung der Stadträte. Beschlossen werden soll, ob das Antragsverfahren weitergeführt wird. Dann würde das Vorhaben auch öffentlich ausgelegt. Das Bid, das Business Improvement District, es hatte in Görlitz in der Vergangenheit schon für Diskussionen gesorgt. Mit einem Bid soll ein ganzes Stadtgebiet unter anderem ähnlich eines Einkaufszentrums verwaltet werden. In Görlitz soll die Finanzierung so funktionieren: Eigentümer zahlen je nach Grundfläche des betroffenen Gebäudes, Eigentümer mit einer besonders großen Grundfläche kommen in den Genuss einer Kappung. In Sachsen gibt es bisher noch kein funktionierendes Bid.

Das Modell ist in Görlitz umstritten. Im März dieses Jahres hatte der Stadtrat die Gründung des Bid-Gebietes gestoppt. Ausschlaggebend war damals die Linkspartei. Thorsten Ahrens sagte, dass der Beschluss noch nicht reif für eine Abstimmung wäre. Auch heute sieht er wenig Chancen dafür, dass eine Mehrheit seiner Fraktionsmitglieder dem Bid-Vorhaben zustimmen könnte. „Ich denke nicht, dass es in der Fraktion heute eine Mehrheit für das Bid gibt“, sagt er. Die Kritik der Linken richtet sich vor allem dagegen, dass es sich um ein Eigentümer-Bid handeln würde. „Was der tatsächliche Wille der Händler ist, bleibt außen vor“, so Thorsten Ahrens. Es reiche einfach nicht zu sagen, es müsse sich etwas im Handel in Görlitz bewegen, ohne zu erklären, wer es bezahlen solle.

Tobias Heid, einer der Bid-Initiatoren und Manager der Straßburgpassage, sieht der heutigen Abstimmung hingegen optimistisch entgegen. „Ja, es ist alles noch in der Waage, aber mit einer Tendenz für unser Vorhaben“, findet er. Einen Vorteil sieht er mit dem Bid beispielsweise darin, dass es ein festes Budget gibt, mit dem geplant werden kann „Wir gehen mit einem positiven Gefühl in der Stadtratssitzung“, so Tobias Heid.

CDU-Fraktionschef Dieter Gleisberg ist nicht sicher, wie die Abstimmung zumindest in seiner Fraktion enden wird. „Es gibt mit Sicherheit einige, die gegen das Bid stimmen“, sagt er. Die Tendenz sehe eher gegen das Vorhaben aus. Einen Fraktionszwang gibt es nicht. Auch bei den Bürgern für Görlitz wurde die Vorlage für ein Bid in Görlitz heftig diskutiert. Wie die Abstimmung am Ende ausgeht, auch hier ist es noch offen. „Ich gehe aber davon aus, dass ein großer Teil zustimmen wird“, sagt Harald Twupack von den Bürgern für Görlitz.

Die Stadtratssitzung beginnt heute 16.15 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Untermarkt.

