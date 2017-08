Handdruckspritze von 1882 gerettet Die Putzkauer Feuerwehrleute hegen und pflegen alte Technik – und führen sie am Sonntag vor.

Ricco Hänchen, Manfred Herzog und Hans-Jürgen Rodig (v.l.) gehören zum Alttechnikverein der Feuerwehr Putzkau. Diese Handdruckspritze ist ihr Schatz – zu sehen am Sonntag. © Rocci Klein

Wie haben die Feuerwehrleute früher bloß ein Feuer gelöscht – ohne die moderne Technik von heute? Wie das funktioniert, bekommen Gäste am Sonnabend und Sonntag beim Spritzenhausfest der Feuerwehr Putzkau zu sehen. 20 Jahre Jugendfeuerwehr und 135 Jahre Pferdespritze sind ein Anlass, alte Zeiten aufleben zu lassen.

Einige Kameraden der Feuerwehr Putzkau gründeten den Alttechnik-Verein und kümmern sich in der Woche außerhalb des Dienstes um erhalten gebliebene, historische Löschgeräte. So auch um die 1882 erbaute Handdruckspritze. „Eines unserer Ziele ist es, diese Technik zu pflegen, zu warten und im originalen alten Glanz erscheinen zu lassen“, sagt Ronny Ziesche, einer der Gründer. Es ist ein zeitaufwendiges Hobby. Bis zu 20 Stunden Freizeit im Monat stecken die Kameraden in die Technik.

Schaut man in die Historie der alten Handdruckspritze, so fängt die Geschichte in Naundorf an. Hier soll sie 1882 hergestellt und später vom Putzkauer Rittergut erworben worden sein. „1906 war sie bei einem Großbrand unter der Leitung des Rittergutes im Einsatz“, sagt Manfred Herzog. Zur damaligen Zeit habe es drei solcher Spritzen gegeben, im Oberdorf, im Niederdorf sowie die vom Rittergut. Bei der Vereinigung der Wehren 1925 wechselte die heutige Spritze den Standort, sie kam direkt zur Freiwilligen Feuerwehr Putzkau und war bis 1957 im Dienst.

Der Zahn der Zeit nagte nur an den Rädern sowie den Sitzkissen, alles andere ist bis heute erhalten geblieben. 1994 richtete man die Spritze für das Dorffest her. Sie bekam einen neuen Anstrich, ein etwas dunkleres Rot als zuvor. Nun ist sie seit dem letzten Jahr im Besitz des Alttechnikvereins. Für das Fest am Wochenende haben sich die Mitglieder etwas ausgedacht: „Am Sonntag gibt es einen Showwettkampf mit der eigenen Spritze. Da wird gezeigt, wie früher gelöscht wurde“, sagt Ronny Ziesche. Vier weitere Pferdespritzen von Gastfeuerwehren sind mit vor Ort.

Feuerwehrfest Putzkau: Sonnabend, 14 Uhr Wettkämpfe Jugend-FFW, 16.30 Uhr Siegerehrung, 18 Uhr Wettkämpfe Löschangriff; So., 10 Uhr Anfahrt Pferdespritzenteams, 12 Uhr historische Wettkämpfe, 15 Uhr Siegerehrung

