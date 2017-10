Handballtest wird zum Handballfest Der HC Elbflorenz verliert gegen den Bundesliga-Vierten aus Melsungen erwartet deutlich. Der Trainer freut sich dennoch.

So verbissen wie in diesem Zweikampf ging es in Radeberg nicht zur Sache. Und doch war die Partie gegen den Bundesligisten Melsungen für den HC Elbflorenz ein willkommener Test, auch für Dresdens reaktivierten Co-Trainer Rico Göde. Foto: Lutz Hentschel © lutz hentschel

Die Zuschauer klatschten immer noch, da ist die Partie längst vorbei gewesen. Begeistert waren aber auch die Spieler und Trainer beider Mannschaften, stellten sich in einer Reihe auf – und klatschten zurück. Beifall fürs Publikum gibt es selten. Die Radeberger hatten sich den jedoch verdient.

So viel Stimmung bei einem Testspiel ist nicht oft, zwei Handball-Bundesligisten in der Sporthalle des Berufsschulzentrums auch nicht. Dass der eine genau genommen ja erst in die zweite Liga aufgestiegen ist und lediglich das Fernziel Oberhaus ausgegeben hat, störte dabei offenbar genauso wenig wie der Umstand, dass die anderen ohne sechs Nationalspieler angereist waren. Beim 27:36 des HC Elbflorenz Dresden gegen den Bundesliga-Vierten MT Melsungen kamen alle auf ihre Kosten, nicht nur die offiziell 599 Zuschauer in der restlos ausverkauften Halle.

Fand auch Melsungens Trainer Michael Roth, und der Ex-Profi und Olympia-Silbermedaillengewinner von 1984 hat schon einiges erlebt. „Ich bin sehr zufrieden. Das hat Spaß gemacht, die Stimmung war fantastisch“, sagte Roth, was der Trainerkollege bestätigte: „Kompliment ans Publikum. Der Rahmen war für beide Teams perfekt“, sagte Dresdens Coach Christian Pöhler.

Auch für seine Mannschaft war der Freitagabend-Ausflug nach Radeberg eine willkommene Gelegenheit, um in der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben. Das hatte zwar zur Konsequenz, ohne Nationalspieler antreten zu müssen. Ja, selbst der HC Elbflorenz hat zwei Internationale mit dem Slowaken Patrick Hruscak sowie Roman Becvar, der mit Tschechien im Januar sogar bei der EM dabei sein wird.

Ihr Fehlen im ohnehin durch einige verletzungsbedingte Ausfälle dünn besetzten Kader bescherte dafür jungen Spielern wie Robin Hoffmann und Nils Gugisch ausgiebige Einsatzzeiten. Und abzugucken gab es bei dem Kontrahenten natürlich auch noch eine ganze Menge. Vor allem in den Anfangsminuten zeigte Melsungen seine Qualität – und die gravierenden individuellen Unterschiede zwischen längst etablierten Erst- und neuen Zweitligaspielern.

Das fing im Tor mit dem Schweden Johan Sjöstrand an, setzte sich im Rückraum unter anderem mit Spielmacher Lasse Mikkelsen aus Dänemark fort und hörte beim holländischen Rechtsaußen Arjan Haenen nicht auf. Auf der Bank saßen zudem mehrere Top-Nachwuchskräfte, die den 19:13-Halbzeitvorsprung nach der Pause problemlos verteidigten. Mit 27 Gegentreffern konnte Trainer Roth deshalb am Ende gut leben – weil sein Team eben auch nicht alltägliche 36 eigene Tore warf.

Das Fazit des HC Elbflorenz: Erfahrung gewonnen und vor allem Werbung in eigener Sache gemacht. Kann gut sein, dass bereits am Sonntag, wenn Hildesheim in der Liga zu Gast ist, der eine oder andere aus Radeberg dann auch in Dresden klatscht.

