Handballerin mit ganzem Herzen Die 17-jährige Isabel Wolff tanzt auf dem Parkett gleich auf zwei Hochzeiten. Mit den Frauen vom RSV will sie die Klasse halten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf dem Parkett der Radeberger Handballhalle ist Isabel Wolff sportlich zu Hause – allerdings meistens mit dem Ball auf Torejagd. © Christian Kluge Auf dem Parkett der Radeberger Handballhalle ist Isabel Wolff sportlich zu Hause – allerdings meistens mit dem Ball auf Torejagd.

Isabell Wolff (Mitte) ist nur schwer zu stoppen, wie unser Foto vom Sachsenpokalfinale Ende April in Döbeln zeigt. Hier setzt sie sich gegen Christin Röthig (verdeckt) und Claudia Ballamann (rechts) durch. Der RSV gewann am Ende mit 26:25.

So eine anstrengende Saison hat es für Isabel Wolff noch nie gegeben. Und auch nicht für die Riesentalente vom Radeberger SV und dem HC Rödertal. Beide Vereine haben sich in diesem Jahr in der A-Jugend als Spielgemeinschaft für die erste Runde zur Jugend-Bundesliga qualifiziert. Am vergangenen Wochenende fanden die für das Gruppenfinale entscheidenden Spiele in Großröhrsdorf und Radeberg statt. Ergebnis: Trotz eines knappen Sieges gegen Hamburg am Sonntag verpasste die SG Rödertal/Radeberg bei ihrer Bundesliga-Premiere die nächste Runde.

Schwache Siebenmeter-Bilanz

Eine weitere schwere Aufgabe wartet für die Talente beider Vereine aber auch in der Mitteldeutschen Oberliga der Frauen. Die Reserve von Bundesligist HC Rödertal spielt dort schon länger, Aufsteiger aber ist die erste Mannschaft vom Radeberger SV. Bisherige Saisonbilanz des RSV-Teams von Trainer Sebastian Hartmann: Null Punkte aus den bisherigen sieben Spielen. Aber die Niederlagen werden immer knapper. Ein großer Klemmer ist sicher auch die Siebenmeterbilanz. Von 40 Strafwürfen verwandelte Radeberg gerade einmal 24 – und die Quote von 60 Prozent ist wie der Tabellenplatz das Schlusslicht der Oberliga.

Und die Radebergerinnen haben ein klares Ziel: „Ich wünsche mir natürlich den Verbleib unserer Frauenmannschaft in der Mitteldeutschen Oberliga“, sagt auch Isabel Wolff. Die 17-Jährige ist derzeit mit 38 Toren aus sechs bestrittenen Spielen die absolut erfolgreichste RSV-Torjägerin. Nicht unbedingt überraschend, denn Wolff ist trotz ihrer jungen Jahre schon 1,86 Meter groß und aus dem halblinken Rückraum überaus torgefährlich.

Doreen Zerbst und Franziska Käppler, die bisher beim RSV oft die meisten Treffer erzielten, liegen derzeit bei 23 und 17 Toren. Ihr Problem ist in der höheren Spielklasse vielleicht die Körpergröße, denn an Schnelligkeit und Wendigkeit mangelt es beiden ganz sicher nicht. „Das Spiel in der Oberliga ist schon körperlich härter als in der Sachsenliga“, meint auch Isabel Wolff. „Ich denke, ich habe da trotzdem einen guten Überblick und kann gute Entscheidungen treffen.“ Sicher kein Wunder bei ihrer Körpergröße.

Und was hält RSV-Trainer Sebastian Hartmann von seinem Riesentalent? „Isabel trägt trotz ihres jungen Alters schon viel Verantwortung bei den Frauen“, sagt der Oberliga-Coach. „Sie verfügt über ein großes Entwicklungspotenzial und ist trainingsfleißig, sollte aber manchmal mehr Selbstbewusstsein zeigen. Nach unglücklichen Aktionen im Spiel lässt sie sich davon zu oft beeindrucken. Doch Fehler gehören in ihrem Alter zum Lernprozess dazu.“

Fünfmal Training in der Woche

Aber wie bekommt es eine 17-Jährige überhaupt hin, in ihrer Heimatstadt Radeberg in der Jugend-Bundesliga und in der Frauen-Oberliga zu spielen. Mit fünfmal Training in der Woche und den Spielen am Wochenende. Und dann noch in Dresden die elfte Klasse der Semper-Schule zu besuchen und dort das Fachabitur anzustreben? „Geht schon“, lächelt die junge Frau mit den üppigen langen Haaren, die sie bei Spielen und im Training immer zu einem dicken Zopf flechtet.

Täglich um 6.40 Uhr geht es los nach Dresden zur Schule, die um acht Uhr beginnt. Zwischen 15.30 und 16.40 Uhr ist dort Feierabend. Dann geht es zurück nach Radeberg. Zweimal die Woche ist ab 18 Uhr Jugendtraining, die anderen drei Tage ab 20 Uhr Frauentraining. Irgendwann zwischendrin stehen die Hausaufgaben auf dem Programm. Was bleibt denn da noch für Hobbys übrig? „Ich male gerne, interessiere mich für Kunst und spiele gern Klavier“, erzählt Isabel Wolff. „Wenn’s klappt, würde ich später gerne mal was mit Kunst oder etwas im Bereich Mode studieren. Oder ich gehe nach meinem Fachabitur in den Bereich Grafik und Mediendesign.“

Auch ihr Bruder ist Handballer

Bleibt die Frage, warum und wann Isabel Wolff zum Handballsport gefunden hat. „Mein großer Bruder Christoph, der heute noch in der zweiten Männermannschaft beim Radeberger SV spielt, hat mich mitgeschleppt zum Handball, so mit ungefähr acht Jahren“, erinnert sich die junge Frau an die Anfänge. Ihre Eltern waren es also nicht, die Isabel zu diesem schnellen Hallensport gebracht haben.

Und was macht der 17-Jährigen denn mehr Spaß. Die Spiele mit den Radeberger Frauen in der Mitteldeutschen Oberliga oder die mit der Jugend in der Bundesliga? „Bei der Jugend hatten wir mehr Druck. Bei den Frauen ist es etwas lockerer.“ Was die sportliche Zukunft angeht, schließt Isabel Wolff nichts aus, auch nicht einen späteren Wechsel zu den Frauen vom HC Rödertal.

Der HC Leipzig ist derzeit gar kein Thema. Das hängt dann aber sicher auch davon ab, in welcher Spielklasse der HCR in Zukunft spielen wird. Die erste Frauenmannschaft ist als Bundesliga-Aufsteiger derzeit abstiegsbedroht. Die Zweite vom HCR spielt in der Mitteldeutschen Oberliga – aber da spielt der Radeberger SV mit Isabel Wolff ja nun auch. Insgesamt dürfte die Entwicklung des Frauenhandballs im Rödertal auf jeden Fall sehr interessant bleiben. Und die von Isabel Wolff auch!

