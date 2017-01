Handballer helfen Amalia Beim Heimspieltag des RSV wird am Sonnabend ein passender Stammzellenspender für die Dreijährige aus Liegau gesucht.

Die dreijährige Amalia aus Liegau ist an Blutkrebs erkrankt. Am Sonnabend können sich potenzielle Stammzellenspender beim Heimspieltag der Radeberger Handballer registrieren lassen. © privat

Es war überwältigend. Fast 400 Menschen waren vergangenen Sonnabend ins Radeberger Bürgerhaus gekommen, um der kleinen Amalia aus Liegau zu helfen. Die Dreijährige ist an Blutkrebs erkrankt, kurz vor Weihnachten ereilte die Familie die bittere Diagnose. Aber die Familie will kämpfen. Eine Chance ist neben der laufenden Chemotherapie auch die Stammzellenspende. Und so reihten sich nun Hunderte an Tischen im Bürgerhaus ein, um sich typisieren zu lassen. In der Hoffnung, der passende Stammzellenspender könnte dabei sein. Wenn nicht für Amalia, dann vielleicht für einen anderen Patienten. Denn die Daten fließen in eine weltweite Datei.

Organisiert hatte die Aktion der Dresdner Verein für Knochenmark- und Stammzellenspende (VKS) gemeinsam mit Carmen Böttger; die Liegauerin ist die Oma der kleinen Amalia und hatte als Krankenschwester in der Vergangenheit immer wieder Typisierungsaktionen mit organisiert und betreut, um anderen Krebspatienten zu helfen. Nun hofft sie, dass auch ihrer Enkelin geholfen werden kann.

Typisierungsaktion am 21. Januar

Und weil die Resonanz so groß war, haben sich nun auch die Handballer des Radeberger SV entschlossen, an ihrem Heimspieltag am Sonnabend in der Halle des Berufsschulzentrums am Robert-Blum-Weg gemeinsam mit dem VKS erneut eine Typisierungsaktion zu organisieren. In der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr kann sich jeder Gesunde im Alter zwischen 18 und 55 Jahren typisieren lassen. Hierfür genügt ein einfacher Abstrich der Wangenschleimhaut mit einem Wattestäbchen.

Michael Gnädig, der Abteilungsleiter Handball des RSV, hofft, dass möglichst viele am Sonnabend den Kampf gegen Blutkrebs unterstützen. Laut offiziellen Statistiken erkranken jährlich rund 12 000 Menschen bundesweit an Leukämie. Eine Stammzellspende ist meist ihre einzige Chance auf Heilung, macht Julia Fippel vom Dresdner VKS deutlich. „Und um diese Chance nutzen zu können, müssen sich potenzielle Stammzellspender in einer Spenderdatei registrieren lassen“, sagt sie – und hofft, dass am Sonnabend nun wieder weitere Spender aufgenommen werden können.

Der Heimspieltag beginnt 10 Uhr in der BSZ-Halle am Robert-Blum-Weg, ab 18 Uhr spielen dabei die RSV-Männer in der Verbandsliga gegen Pulsnitz. Die Typisierungs-Aktion startet 15 Uhr.

zur Startseite