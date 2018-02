Handball gemeinsam erleben Die Sportler klagen nicht über fehlenden Nachwuchs. Sie tun etwas, um Neugier zu wecken.

Leisnig. Zum Ausklang der Winterferien gestalten die Handballer des SV Leisnig am Sonnabend ein kleines Kinderfest. Das steht unter der Überschrift „Handball gemeinsam erleben“. „Nach einer kleinen Erwärmung haben wird Staffelspiele vorbereitet“, erzählt Sandra Reiche, die seit sieben Jahren die Abteilung Handball leitet. „An zehn Stationen können sich die Kinder zum Beispiel im Zielwerfen oder Seilspringen probieren.“ Auch ein Handballquiz gebe es.

Den Abschluss bildet ein Spiel, bei dem die Kinder gegeneinander antreten oder in das auch die Eltern eingebunden werden. Das kommt aufs Publikum an, das muss freilich mitspielen, und auch aufs Alter der Kinder. Ab Vierjährige können schon beim SV Leisnig in der Abteilung Handball trainieren, wobei es bei den Minis zunächst hauptsächlich um die sportliche Betätigung überhaupt geht. Der Handball selbst steht dann erst im Mittelpunkt, wenn die Kinder etwas älter sind.

Hauptanliegen ist Sandra Reiche zufolge, Mädchen und Jungen für diesen Sport zu begeistern. Mit mehr als 60 Kindern und Jugendlichen in der Abteilung Handball ist diese zwar gut aufgestellt. „Doch wir wollen da dranbleiben und die Angebote sogar noch ausbauen“, sagt sie. Das sei wichtig, damit komplette Mannschaften gebildet werden können. Dafür reicht es im Moment noch nicht in allen Altersgruppen.

In der E-Jugend (neun und zehn Jahre) steht eine gemischte Mannschaft des SV Leisnig im Punktspielbetrieb. Deren Spiel am Sonnabend gegen den HV Böhlen können diejenigen gleich noch verfolgen, die nach dem Handballfest am Vormittag nicht nach Hause gehen wollen. Neben der E-Jugend gibt es noch eine D- und eine B-Jugendmannschaft, beides weiblich. Über die Aufstellung in der nächsten Saison machen sich die Trainer und die Leitung der Abteilung gerade Gedanken. (DA/sig)

Termin: Kinderfest der Abteilung Handball des SV Leisnig 90 am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr in der Karl- Zimmermann-Turnhalle, Chemnitzer Straße 101

