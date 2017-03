Handball für den guten Zweck Sonntag treffen sich Sportler, um Geld für die Hinterbliebenen eines kürzlich verstorbenen Sportkameraden zu sammeln.

Die Leisniger Handballer organisieren am Sonntag ein Benefizturnier für ihren verstorbenen Teamkameraden Silvo Voigtländer. © privat

Die Bestürzung war groß. Vor sechs Wochen brach der Leisniger Handballer Silvo Voigtländer beim Bezirksligaspiel gegen den Leipziger SV Südwest zusammen und verstarb in der darauffolgenden Woche. Die Anteilnahme war und ist entsprechend groß. So finden sich am Sonntag Handballer aus der gesamten Region in der Leisniger Sporthalle zu einem Benefizturnier zusammen. Patrick Geilert, einer der ehemaligen Mitspieler, sagt: „Wir freuen uns natürlich, dass bislang viele Handballer aus Leisnig, Döbeln, Hartha und Waldheim zugesagt haben, mitzuspielen. Der Erlös kommt Silvos Familie, seinem Sohn und seinen Eltern zugute.“

Bislang haben sich rund 60 Sportler zum Turnier angemeldet. Außerdem besteht am Sonntag ab 11 Uhr die Möglichkeit, sich noch einzuschreiben. „Es können auch 80 Spieler werden“, sagt Geilert und fügt an: „Je mehr desto besser, denn es wird sicher jeder spenden.“ Gegen 11.30 Uhr sollen unabhängig von Vereinen die Teams zusammengelost werden, die sich dann in einem Turnier gegenüberstehen. Es wird jeweils eine Halbzeit gespielt, die zehn Minuten andauert. Der Ball soll ab 12 Uhr fliegen, wobei zwischendurch die Frauen spielen. „Diese wollten ebenfalls etwas für den guten Zweck tun“, sagt Patrick Geilert, der zudem prominente Handballspieler überzeugte, diese Benefizveranstaltung zu unterstützen. So nahm er Kontakt mit dem SC DHfK Leipzig auf, der ein Bundesligatrikot beisteuert, ebenfalls mit dem EHV Aue, von dem ebenso ein Trikot verlost wird, wie signierte Jerseys der beiden Nationalspieler Uwe Gensheimer und Martin Strobel. Ein besonders großes Paket steuerten die Rhein-Neckar Löwen bei. So werden sechs Trikots des derzeitigen Bundesliga-Dritten bei der Tombola verlost. Zudem schickten die Baden-Württemberger zehnmal zwei Eintrittskarten sowie zwei VIP-Karten mit anschließendem Meet and Greet, die ebenfalls wie zwei Eintrittskarten für ein frei wählbares Spiel von Borussia Dortmund – egal ob Bundesliga oder Champions League – versteigert werden.

„Das sind schon attraktive Preise, wo wir hoffen, dass da ein ordentlicher Betrag zusammenkommt“, sagt Patrick Geilert und fügte an: „Dabei ist uns natürlich schon klar, dass diese Benefizveranstaltung, mit der wir noch einmal an Silvo erinnern möchten, ihn nicht ersetzen kann, aber den Hinterbliebenen ein wenig geholfen wird.“ (DA/dwe)

zur Startseite